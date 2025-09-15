TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 한국배구연맹(KOVO)이 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회(컵대회) 운영 파행에 대해 공식적으로 사과했다. KOVO는 15일 사과문을 통해 “이번 컵대회가 정상적으로 운영되지 못한 것에 깊은 책임을 통감한다”며 “배구 팬과 관계기관 여러분께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

이번 사태는 대회 개최 전날인 12일, 국제배구연맹(FIVB)으로부터 개최 불가 통보를 받으면서 시작됐다. KOVO는 FIVB와 지속적으로 협의했으나, 13일 자정까지 최종 승인 답변을 받지 못해 남자부 대회 전면 취소를 결정했다. 이후 14일 새벽에야 FIVB로부터 조건부 개최 승인을 받아 대회를 재개했으나, 이 과정에서 많은 혼란과 불편이 발생했다.

KOVO는 “배구 팬, 여수시 관계자, 방송사, 스폰서, 구단, 해외 초청팀 등 모든 분들께 혼선을 드린 점 다시 한 번 깊이 사과드린다”고 강조했다. 이어 “이번 사태의 원인을 철저히 분석하고, 관련자에 대한 후속 조치를 진행할 예정”이라며 “FIVB와의 소통 채널을 강화하고 제도적 보완책을 마련해 유사한 일이 재발하지 않도록 하겠다”고 약속했다.

이번 대회는 KOVO의 미숙한 행정 처리로 인해 태국 초청팀 나콘라차시마가 불참하고, 현대캐피탈이 중도 하차하면서 6개 팀만이 경쟁하는 축소된 형태로 치러졌다.