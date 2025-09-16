TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | SSG 랜더스가 프로야구 역사에 또 한 번 이름을 올렸다. 16일 창원NC파크에서 열린 2025 KBO리그 NC 다이노스와의 경기에서 SSG는 0-2로 뒤진 4회초, 네 타자가 연속으로 홈런을 터뜨리는 진기록을 달성했다.

이날 4회초, SSG의 선두 타자 기예르모 에레디아가 NC 선발 로건 앨런의 초구를 받아쳐 좌월 솔로 홈런을 쏘아 올렸다. 이어 최정이 좌측 담장을 넘기는 홈런으로 곧바로 동점을 만들었고, 한유섬이 1볼 1스트라이크에서 슬라이더를 공략해 우월 홈런을 추가했다. 마지막으로 류효승까지 좌월 솔로 홈런을 터뜨리며 SSG는 단숨에 4-2로 역전에 성공했다.

이 기록은 1982년 프로야구 출범 이후 네 번째로 나온 네 타자 연속 홈런이다. 앞서 2001년 삼성 라이온즈, 2020년 롯데 자이언츠, 2021년 SSG가 각각 이 기록을 세운 바 있다. 특히 최정과 한유섬은 2021년에 이어 두 번째로 네 타자 연속 홈런을 합작하며 또 한 번 역사의 주인공이 됐다.

한편, 이날 경기에서 최정은 5회초에도 좌중월 홈런을 추가하며 괴력을 과시했다. NC 포수 김형준이 마운드에 올라 로건을 진정시키려 했지만, SSG의 불방망이는 멈추지 않았다. 비록 다섯 타자 연속 홈런이라는 신기록은 아쉽게 놓쳤지만, SSG는 이날 경기로 KBO리그에 또 하나의 명장면을 남겼다.