

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS) 데뷔 후 첫 해트트릭을 기록하며 LAFC의 연승을 이끌었다.

18일(한국시간) 미국 유타주 샌디 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 레알 솔트레이크와의 원정 경기에서 손흥민은 경기 시작 3분 만에 선제골을 터뜨렸다.

하프라인 부근에서 티머시 틸먼의 패스를 받아 왼쪽 측면을 돌파한 손흥민은 정확한 오른발 슈팅으로 MLS 3호 골을 기록했다.

이어 전반 16분에는 라이언 홀링스헤드의 패스를 받아 페널티 아크 뒤편에서 날카로운 중거리 슛으로 MLS 4호 골을 성공시키며 데뷔 첫 멀티골을 완성했다. 후반 37분에는 데니스 부앙가와의 완벽한 연계 플레이로 해트트릭을 완성, MLS 5호 골까지 기록했다.

손흥민의 활약에 힘입어 LAFC는 레알 솔트레이크를 4-1로 제압하며 두 경기 연속 4골을 터뜨리는 막강한 공격력을 과시했다.

이날 승리로 LAFC는 28경기에서 13승 7무 8패, 승점 47점을 기록하며 서부 콘퍼런스 4위에 올랐다. 손흥민은 팀 합류 후 6경기에서 3승 2무 1패를 이끌며, 두 경기 연속 득점포로 팀의 상승세를 견인하고 있다.

경기 내내 활발한 움직임을 보인 손흥민은 후반 41분 교체될 때까지 최전방에서 맹활약했다.

LAFC는 손흥민의 해트트릭뿐만 아니라 부앙가의 추가골로 대승을 거두며, 포스트시즌 진출을 위한 유리한 고지를 점했다.