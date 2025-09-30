

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 한국 펜싱 남자 사브르의 간판 오상욱(대전광역시청)이 제106회 전국체육대회에서 2관왕에 오르는 쾌거를 이뤘다. 오상욱은 30일 부산 스포원파크 금정체육관에서 열린 남자 일반부 사브르 단체전에 박상원, 임재윤(이상 대전광역시청), 유태민(대전대)과 함께 대전 대표로 출전해 우승을 차지했다.

결승전에서 대전 팀은 김정환, 김병수(이상 국민체육진흥공단), 황희근, 박인(이상 한국체대)이 포진한 서울 팀을 45-31로 제압하며 단체전 정상에 올랐다. 오상욱은 앞서 25일 열린 개인전에서도 금메달을 목에 걸어, 이번 대회에서 개인·단체전 모두를 석권했다.

2024 파리 올림픽에서 남자 사브르 개인전 금메달과 단체전 3연패를 달성하며 2관왕에 올랐던 오상욱은, 이후 잠시 국가대표팀을 떠나 재충전의 시간을 가졌다. 그는 다시 태극마크를 달고 2025-2026시즌 국제 대회를 준비하고 있다.

한편, 남자 에페의 권영준(익산시청)과 여자 사브르의 윤소연(대전광역시청)도 단체전 우승에 힘을 보태며 이번 대회에서 개인·단체전을 모두 석권하는 기쁨을 누렸다. 올해 전국체전 펜싱 경기는 본 대회 기간(10월 17∼23일)에 앞서 25일부터 이날까지 사전경기로 치러졌다.