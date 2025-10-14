

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 | 한국여자프로골프(KLPGA) 2부 투어인 드림투어에서 최정원(20)이 생애 첫 우승을 달성했다.

최정원은 10월 14일 전남 무안 컨트리클럽(파72·6,420야드)에서 열린 ‘KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전’(총상금 7천만원) 최종 2라운드에서 보기 없이 버디 8개로 8언더파 64타를 쳤다.

최종 합계 14언더파 130타를 기록한 최정원은 2위 박예지(11언더파 133타)를 3타 차로 제치고 우승을 차지했다. 우승 상금은 1,050만원이다.

올해 7월 KLPGA 투어 준회원으로 입회한 최정원은 1주일 만에 솔라고 점프투어(3부) 9차전에서 우승했고, 8월 정회원으로 승격한 뒤 드림투어로 옮겼다. 이번 대회는 드림투어 6번째 출전만에 트로피를 들어올린 무대였다.

최정원은 우승 뒤 “올 시즌 남은 왕중왕전에서도 좋은 성적을 내 정규투어 시드를 꼭 확보하고 싶다”며 “내년 정규투어에 데뷔해 신인상에 도전하고 싶다”고 밝혔다.

이번 시즌 드림투어는 강원도 평창 휘닉스에서 열리는 ‘파마리서치 리쥬란 왕중왕전’(10월 20~22일)을 남겨두고 있다.

시즌 3승을 기록한 황유나가 상금 1위(5,672만원)를 달리고 있다.