TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 | 토론토 블루제이스가 32년 만에 월드시리즈 무대에 복귀했다. 토론토는 21일(한국시간) 캐나다 온타리오주 로저스 센터에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 7차전에서 시애틀 매리너스를 4대3으로 꺾고 시리즈 전적 4승 3패로 월드시리즈 진출을 확정했다.

토론토는 경기 초반 불안한 출발을 보였다. 1회초 선발 셰인 비버가 조시 네일러에게 적시타를 허용해 선취점을 내줬지만, 곧바로 1회말 돌턴 바쇼의 중전 적시타로 동점을 만들었다. 이후 시애틀의 훌리오 로드리게스와 칼 롤리가 연이어 홈런을 터뜨리며 1-3으로 뒤졌으나, 토론토는 포기하지 않았다.

결정적인 반전은 7회말에 나왔다. 애디슨 바거의 볼넷과 아이재어 키너 팔레파의 안타로 만든 1사 2, 3루 찬스에서 조지 스프링어가 시애틀 불펜 에두아르드 바사르도의 실투를 받아쳐 좌측 담장을 넘기는 역전 3점 홈런을 터뜨렸다. 이 한 방으로 토론토는 4-3으로 경기를 뒤집었다.

이후 8회엔 선발 크리스 배싯이 올라와 시애틀 타선을 삼자범퇴로 막았고, 9회에는 마무리 제프 호프먼이 삼진 3개로 경기를 마무리했다.

스프링어는 3타수 1안타(1홈런) 3타점으로 팀의 승리를 이끌었으며, 블라디미르 게레로 주니어는 시리즈에서 타율 0.385(26타수 10안타) 3홈런을 기록하며 ALCS 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 게레로는 “아직 끝나지 않았다. 이제 4승이 남았다”고 말했다.

토론토는 1993년 조 카터의 끝내기 홈런으로 우승했던 이후 처음으로 월드시리즈 무대에 오른다. 이번 상대는 내셔널리그 챔피언 로스앤젤레스 다저스로, 류현진이 한때 활약했던 팀이다. 두 팀의 월드시리즈 1차전은 25일 같은 장소에서 열린다.