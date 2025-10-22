

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 대한축구협회가 축구 국가대표팀과 협회를 겨냥한 가짜 뉴스에 강력히 대응하기로 했다.

협회는 22일, 소셜미디어와 영상 플랫폼 등에서 악의적으로 제작·유포되는 허위 사실이 더 이상 묵과할 수 없는 수준에 이르렀다며, 서울중앙지법에 정식 소장을 제출했다고 밝혔다.

최근 SNS와 영상 플랫폼을 중심으로 작성자와 제작자를 특정하기 어려운 다수의 가짜뉴스가 확산되면서, 허위 정보가 사실처럼 받아들여지는 상황이 심각해졌다.

협회는 대표팀 선수와 관계자의 실제 발언이 아닌 내용을 꾸미거나, 존재하지 않는 내부 갈등을 만들어내는 등 명예훼손과 진실 왜곡이 도를 넘었다고 판단했다.

특히 '박항서 월드컵지원단장 새 대표팀 감독 취임', '국제축구연맹(FIFA), 대한축구협회 징계' 등 근거 없는 루머가 지속적으로 퍼지면서 축구 팬들의 민원도 급증했다.

이에 협회는 월드컵 본선을 앞두고 대표팀 지원과 팬 신뢰 회복을 최우선 과제로 삼고, 허위 사실을 유포하는 '사이버 렉카'에 대한 경고와 함께 적극적인 법적 조치에 나서기로 했다.

김윤주 대한축구협회 컴플라이언스실장은 "허위 사실을 무작위로 유포하며 여론을 선동하는 행위는 건전한 비판과는 거리가 멀다"며, "대표 선수단과 협회 구성원이 무분별한 루머에 고통받지 않도록 이번 소송을 포함해 가짜뉴스에 적극 대응할 계획"이라고 강조했다.