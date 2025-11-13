

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 프로농구 2군 리그인 KBL D리그가 오는 21일 새 시즌을 시작한다. 새 시즌은 역대 최초로 10개 KBL 구단 모두가 참가하며 규모가 대폭 확대됐다.

개막전은 경희대 국제캠퍼스 선승관에서 열리는 서울 SK-울산 현대모비스, 수원 kt-대구 한국가스공사 경기로 시작된다.

2025-2026시즌에는 국군체육부대를 포함해 총 11개 팀이 팀당 12경기씩 예선리그를 치러 전체 66경기가 2026년 3월 10일까지 진행된다.

참가팀 증가에 따라 플레이오프 방식도 조정됐다. 예선 상위 6개 팀이 PO에 진출하고, 상위 2개 팀은 4강에 직행한다. 결승과 3·4위전을 포함한 모든 PO 경기는 단판 승부로 열린다.

예선과 PO 모두 경희대 국제캠퍼스 선승관에서 진행된다. 우승팀과 준우승팀에는 각각 2천만 원, 1천만 원이 지급되며 3위 팀은 600만 원을 받는다. MVP에게는 상금 300만 원이 주어진다.

관중은 KBL 통합 홈페이지에서 무료 관전 신청이 가능하며, 경기는 KBL 유튜브 채널과 네이버 치지직을 통해 생중계된다.