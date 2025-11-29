TSN KOREA 임재현 기자 | 세계 바둑 최강자로 꼽히는 신진서 9단이 하찬석국수배 ‘영재 vs 정상’ 기념대국에서 김은지 9단을 상대로 완승을 거두며 절대 1인자의 품격을 다시 보여줬다.

29일 경남 합천 합천정원테마파크 청와대세트장에서 열린 제13기 대국에서 신진서는 흑을 잡고 183수 만에 불계승을 기록했다. 전날 한·중 영재전에서 중국 쉬이디를 꺾고 기세를 올린 김은지는 백으로 맞섰고 초반부터 적극적인 포석을 펼쳤다.

그러나 신진서는 상대의 연구된 수를 모두 받아내며 균형을 유지했고, 중반 전투에서 나온 김은지의 착각을 정확히 파고들며 승부의 흐름을 단숨에 가져왔다. 중앙 요석이 잡히면서 판세가 기울자 김은지는 상·좌변에서 변화를 노렸지만 형세를 되돌리지 못하고 돌을 던졌다.

대국 후 신진서는 “초반은 팽팽했으나 중반 착각 한 번에 많이 유리해졌다”며 합천 팬들의 응원에 감사 인사를 전했다. 김은지에게는 “큰 무대에서 중요한 승부가 많아질 선수이니 평온하게 대국하면 더 성장할 것”이라고 조언을 남겼다.

김은지는 “중앙에서의 착각이 결정적이었다”며 아쉬움을 드러내면서도 “많이 배웠다. 앞으로 남은 대회에서 좋은 성적을 내겠다”고 다짐했다.

신진서는 2019년부터 해당 대회 ‘정상’으로 출전해 7연승을 이어가고 있으며, 김은지와의 상대 전적도 4전 전승을 기록하게 됐다.