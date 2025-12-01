

TSN KOREA 김민제 기자 | 독일 분데스리가 마인츠가 프라이부르크 원정에서 0대4로 완패했다.

이재성은 선발로 나서 후반 27분까지 활약했지만 팀의 부진을 돌려세우지 못했다.

마인츠는 독일 유로파파크 슈타디온에서 열린 2025~2026시즌 12라운드 경기에서 프라이부르크에 크게 패하며 리그 1승 3무 8패, 승점 6점으로 최하위에 머물렀다.

4라운드 아우크스부르크전 승리 이후 2무 6패를 기록하며 8경기 연속 승리를 거두지 못한 상황이다.

프라이부르크는 전반 12분 퀴블러, 26분 그리포의 연속 득점으로 일찌감치 주도권을 잡았다.

마인츠는 전반 28분 파울 네벨이 상대 필리프 린하르트에게 거친 태클을 하며 퇴장을 당해 수적 열세까지 떠안았다.

후반 5분 만잠비에게 세 번째 골을 내준 마인츠는 경기 종료 직전 오스터하게에게 쐐기 골까지 허용하며 경기를 마쳤다. 프라이부르크는 이번 승리로 시즌 4승 4무 4패를 기록하며 승점 16점, 8위로 올라섰다.

이재성은 후반 중반 교체될 때까지 활동량을 바탕으로 팀 공격 전개에 나섰으나 의미 있는 장면을 만들지 못했다. 올 시즌 리그 공격포인트는 10월 레버쿠젠전 득점이 유일하다.

마인츠는 강등권 탈출 마지노선인 15위 볼프스부르크와 승점 차가 3점으로 벌어진 가운데, 분위기 반전이 절실한 상황이다.