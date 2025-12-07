TSN KOREA 박영우 기자 | 한국 축구대표팀의 2026 북중미 월드컵 조별리그 경기 시간이 공식 확정됐다. 모든 경기는 한국시간 오전 10시에서 11시 사이에 킥오프하며, 경기 장소는 전부 멕시코로 결정됐다.

FIFA는 7일 조별리그 경기 일정을 발표했다. 한국은 전날 조 추첨에서 멕시코, 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프 패스D 승자와 함께 A조에 편성됐다. 북중미 월드컵은 미국·캐나다·멕시코 3개국이 공동 개최하며, 한국의 조별리그 무대는 모두 멕시코에서 열린다.

한국의 첫 경기인 1차전은 내년 6월 12일 오전 11시 과달라하라 아크론 스타디움에서 아직 결정되지 않은 유럽 플레이오프 승자와 치러진다. 이어 개최국 멕시코와의 2차전은 6월 19일 오전 10시 같은 경기장에서 열린다. 마지막 3차전은 남아프리카공화국과의 맞대결로, 6월 25일 오전 10시 몬테레이 BBVA 스타디움에서 개최된다.

A조 개막전은 6월 12일 오전 4시 멕시코시티 아스테카 스타디움에서 열리는 멕시코와 남아프리카공화국의 경기다.

조별리그 주요 경기로는 프랑스와 노르웨이의 I조 3차전이 6월 27일 오전 4시, 잉글랜드와 크로아티아의 L조 1차전이 6월 18일 오전 5시에 배정됐다.

이번 대회에서는 월드컵 사상 1천번째 경기라는 이정표도 나온다. 6월 20일 오후 1시 펼쳐지는 튀니지와 일본의 F조 2차전이 해당 경기다.

FIFA는 경기 시간 배정에 대해 “선수와 서포터의 환경을 최적화하고 전 세계 시청자들이 다양한 시간대에 맞춰 경기를 시청할 수 있도록 고려한 결과”라고 밝혔다.

이어 “아직 남은 6개 본선 진출국이 확정되는 내년 3월 최종 일정이 공개될 것”이라고 설명했다.