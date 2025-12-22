TSN KOREA 박영우 기자 | 배드민턴 여자 단식 세계 1위 안세영이 시즌 마지막 무대에서 정상에 오르며 단일 시즌 최다 우승 타이기록을 세웠다.

안세영은 21일 중국 항저우 올림픽스포츠센터에서 열린 BWF 월드투어 파이널스 2025 여자 단식 결승에서 왕즈이(중국)를 2-1로 꺾고 우승을 차지했다. 경기 시간은 1시간 36분에 달했다.

이번 우승으로 안세영은 올 시즌 11번째 정상에 오르며 남녀 단식 통합 한 시즌 최다 우승 타이기록을 달성했다. 2019년 모모타 겐토 이후 두 번째 기록이다.

안세영은 월드투어 파이널스를 포함해 슈퍼1000 대회 3회, 슈퍼750 대회 6회, 슈퍼300 대회 1회 우승을 기록하며 시즌 내내 독보적인 성적을 이어갔다.

승률에서도 새 역사가 쓰였다. 안세영은 올해 단체전을 포함해 77경기에서 73승을 거두며 단식 선수 역대 최고 승률인 94.8%를 기록했다.

상금 부문에서도 이정표를 세웠다. 이번 대회 우승 상금 24만 달러를 더해 시즌 누적 상금 100만3천 달러를 돌파하며 배드민턴 선수 최초로 시즌 상금 100만 달러를 넘겼다.

결승전은 세계 랭킹 1·2위의 맞대결답게 치열했다.

안세영은 1게임 초반 열세를 딛고 연속 득점으로 흐름을 뒤집었고, 2게임에서는 70회가 넘는 랠리가 이어지는 접전 끝에 게임을 내줬다. 그는 햄스트링 통증을 안고도 끝까지 집중력을 유지했다.

승부가 갈린 3게임에서 안세영은 연속 득점으로 격차를 벌리며 경기를 마무리했다.



이번 우승으로 안세영은 왕즈이와의 상대 전적에서 16승 4패를 기록했다. 올 시즌 맞대결에서는 8전 전승을 거뒀다.

여자 복식 이소희-백하나(인천국제공항) 조도 결승에서 일본 조를 2-0으로 꺾고 대회 2연패를 완성했다. 결승에서는 무려 69분에 걸친 혈투가 이어졌고, 한 포인트에 셔틀콕이 156차례나 오가는 '초장거리 랠리'가 펼쳐질 정도로 양측 모두 한 치의 물러섬 없는 수비를 선보였다.

한국 선수로는 26년 만에 나온 두번째 왕중왕전 복식 연속 우승 기록이다.



남자 복식에서는 김원호-서승재 조가 결승에서 중국 조를 2-0으로 제압하며 시즌 11승을 달성했다. 서승재는 개인 기준으로 시즌 12번째 우승을 기록했다. 그는 시즌 개인 최다 우승 신기록을 수립했다.

한국 배드민턴은 이번 대회를 통해 단식과 복식 전 종목에서 세계 최정상급 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.