TSN KOREA 박영우 기자 | 일본프로야구를 대표하는 거포 무라카미 무네타카가 미국프로야구 무대에 도전한다.

시카고 화이트삭스는 22일(한국시간) 무라카미와 2년 총액 3천400만달러(약 504억원)에 계약했다고 발표했다. 무라카미는 포스팅 협상 마감 시한을 하루 앞두고 메이저리그 진출에 성공했다.

2018년 야쿠르트 스왈로스에서 프로 생활을 시작한 무라카미는 일본프로야구 통산 892경기에서 타율 0.270, 246홈런, 647타점, OPS 0.950을 기록했다.

무라카미는 2021년과 2022년 센트럴리그 최우수선수(MVP)를 연속 수상했고, 2021년 일본시리즈 우승의 주역으로 활약했다. 특히 2022년에는 타율 0.318, 56홈런, 134타점으로 타격 3관왕에 오르며 일본 야구 역사에 이름을 남겼다.

56홈런은 오사다하루가 보유하던 일본인 타자 단일 시즌 최다 홈런 기록을 경신한 수치다.

국제무대에서도 존재감을 보였다. 2023년 월드베이스볼클래식에서 일본 대표팀의 4번 타자로 나서 결승전 홈런과 준결승 끝내기 2루타를 기록하며 우승에 기여했다.

다만 이번 계약 규모는 당초 예상보다 작다는 평가다. 포스팅 당시에는 총액 1억달러 이상 계약 가능성도 거론됐지만, 실제 계약은 2년 단기 계약으로 마무리됐다.

MLB닷컴은 계약 규모가 줄어든 배경으로 최근 몇 년간 증가한 삼진 비율과 콘택트 능력에 대한 우려를 꼽았다.

매체는 “무라카미는 2022시즌 이후 헛스윙과 삼진이 늘었고, 볼넷과 출루율은 하락했다”며 “메이저리그 투수들의 강속구와 변화구를 상대로 충분한 콘택트를 만들어낼 수 있을지가 관건”이라고 분석했다.

수비 역시 변수다. 일본에서는 주로 3루수로 뛰었고 1루도 소화했지만, 메이저리그에서는 지명 타자로 기용될 가능성이 거론된다.

무라카미는 압도적인 장타력을 무기로 새로운 무대에 도전장을 내밀었다. 메이저리그 투수들에 대한 적응 여부가 향후 커리어의 분수령이 될 전망이다.