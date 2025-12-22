TSN KOREA 김민제 기자 | 2025-2026시즌 스페인 프로축구 라리가 득점왕 경쟁이 킬리안 음바페의 선두 질주 속에 전개되고 있다.

레알 마드리드의 공격수 음바페는 18경기에서 18골을 기록하며 득점 부문 단독 1위를 달리고 있다. 페널티킥 득점은 5골, 도움은 4개다.

음바페는 지난 시즌 팀 성적과는 별개로 개인 성과에서 두각을 나타냈고, 사비 알론소 감독 체제에서도 공격의 핵심으로 자리 잡았다. 11월 발렌시아전에서 멀티골을 터뜨리며 경쟁자들과의 격차를 벌렸다.

2위는 페란 토레스다. FC 바르셀로나 소속 토레스는 16경기에서 11골을 기록하며 바르셀로나 공격진의 선봉에 서 있다.

마요르카의 베닷 무리키는 9골로 3위에 올라 있으며, 꾸준한 득점력으로 상위권 경쟁을 이어가고 있다.

눈길을 끄는 인물은 로베르트 레반도프스키다. 로베르트 레반도프스키는 최근 해트트릭을 기록하며 시즌 8골로 순위를 끌어올렸다. 출전 경기 수가 비교적 적다는 점에서 향후 추격 가능성이 거론된다.

이 밖에 하피냐(바르셀로나), 훌리안 알바레스(아틀레티코 마드리드), 라민 야말(바르셀로나) 등도 상위권에 포진하며 치열한 경쟁 구도를 형성하고 있다.

라리가 득점왕은 ‘피치치(Pichichi)’로 불리며, 전설적인 공격수 라파엘 모레노를 기리기 위해 제정된 상이다. 역대 최다 수상자는 리오넬 메시로, 라리가 통산 474골과 함께 최다 피치치 수상 기록을 보유하고 있다.

시즌 초반 판도는 음바페 쪽으로 기울어 있지만, 레반도프스키의 반등과 바르셀로나 공격진의 집단 추격이 이어지며 득점왕 경쟁은 시즌 막판까지 이어질 전망이다.



사진=AP, 연합뉴스