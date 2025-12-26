TSN KOREA 임재현 기자 | 연고지 이전을 앞둔 미국프로야구 메이저리그(MLB) 오클랜드 애슬레틱스가 젊은 중심 타자에게 구단 역사상 최고액 계약을 안기며 새로운 시대의 출발을 알렸다.



애슬레틱스는 26일(이하 한국시간) 좌익수 타일러 소더스트럼(24)과 7년 8천600만달러(약 1천247억원)에 7년 장기 계약을 체결했다고 밝혔다. 풀타임 시즌을 처음 소화한 선수가 장기 계약을 받은 것은 이례적이다.



이번 계약은 8년 차 구단 옵션을 포함할 경우 최대 1억3천100만달러까지 확대될 수 있다.

애슬레틱스 구단 역사상 최고액으로, 연고지 이전을 앞둔 팀이 향후 전력 구상의 축을 누구로 설정했는지를 분명히 보여주는 대목이다.

소더스트럼은 2023년 빅리그에 데뷔해 1루수와 포수를 오가며 제한적인 출전 기회를 받았다. 2024년까지도 주전으로 완전히 자리 잡지 못했으나, 2025시즌 좌익수로 포지션을 전환한 뒤 158경기에 출전해 타율 0.276, 25홈런, 93타점을 기록하며 팀 타선의 핵심으로 도약했다.

애슬레틱스는 소더스트럼이 올 시즌 아메리칸리그 신인왕에 오른 닉 커츠와 함께 장기간 팀 공격을 이끌 중심 전력이 될 것으로 기대하고 있다. 젊은 코어를 중심으로 한 리빌딩 전략이 본격적으로 가시화되고 있다는 평가다.

구단은 2024시즌까지 연고지였던 오클랜드를 떠나 2025시즌을 새크라멘토에서 치르고 있다. 2028시즌에는 라스베이거스로 이전해 새로운 구단 정체성과 시장을 구축할 계획이다.

이번 소더스트럼과의 장기 계약은 그 변화의 출발점으로 해석된다.





사진=Getty Images, 연합뉴스

