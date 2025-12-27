TSN KOREA 박영우 기자 | 일본 야구대표팀이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 2연패를 향한 본격적인 시동을 걸었다.

대표팀 사령탑 이바타 히로카즈 감독은 26일 도쿄에서 기자회견을 열고 1차 확정 명단 8명을 공식 발표했다. 명단의 중심에는 2023년 대회 MVP였던 오타니 쇼헤이가 자리했다.

이번 1차 명단에는 오타니를 비롯해 메이저리그 좌완 선발 기쿠치 유세이, 좌완 불펜 요원 마쓰이 유키가 포함됐다.



일본프로야구에서는 사와무라상 수상자 이토 히로미, 요미우리의 오타 다이세이, 지바롯데의 다네이치 아츠키, 세이부의 다이라 가이마, 한신의 이시이 다이치가 이름을 올렸다.

오타니의 합류는 일본 대표팀 전력 구상에 상징적 의미를 갖는다. 그는 2023년 WBC에서 타자로 타율 0.435, 투수로 2승 1세이브 평균자책점 1.86을 기록하며 일본의 우승을 이끌었다.



특히 결승전 9회, 마이크 트라우트를 삼진으로 잡아내며 대회를 마무리한 장면은 WBC 역사에 남는 명장면으로 평가된다.

다만 2026년 대회에서 오타니의 투타 겸업 여부는 아직 확정되지 않았다. 이바타 감독은 “오타니가 아직 투구를 시작하지 않았으며, 메이저리그 스프링캠프 진행 상황을 지켜본 뒤 최종 결정을 내릴 것”이라고 밝혔다. 지난해 지명타자로만 뛰었던 오타니는 올 시즌 투타 겸업을 재개한 상태다.

투수진에서는 기쿠치와 마쓰이의 조기 합류가 눈에 띈다. 기쿠치는 “일본의 승리를 위해 전력으로 던지겠다”고 밝히며 각오를 다졌다. 여기에 일본프로야구 정상급 투수들이 대거 가세하며 일본은 이번 대회에서도 탄탄한 마운드를 예고했다.

한편 올해 메이저리그 월드시리즈 MVP에 오른 야마모토 요시노부의 이름은 이번 명단에서 빠졌다. 이바타 감독은 “일부 빅리거는 아직 소속 구단의 출전 허락을 받지 못했다”며 추가 명단 발표 가능성을 시사했다.

한국은 일본과 함께 2026 WBC 1라운드 C조에 편성됐다. 한일전은 내년 3월 7일 오후 7시, 도쿄돔에서 열린다. 대회 초반부터 맞붙는 한일전은 조 1위 경쟁의 분수령이 될 전망이다.





사진= 게티이미지