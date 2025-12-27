TSN KOREA 박영우 기자 | 아프리카 네이션스컵(AFCON) 최다 우승국(7회) 이집트가 ‘에이스의 한 방’으로 조별리그 통과를 확정했다.

이집트는 27일(한국시간) 모로코 아가디르 르 그랑 스타드 아가디르에서 열린 2025 아프리카 네이션스컵 조별리그 B조 2차전에서 남아프리카공화국을 1-0으로 제압했다. 결승골은 전반 45분 무함마드 살라흐(리버풀)의 페널티킥에서 나왔다.

이 승리로 이집트는 2연승(승점 6·골득실 +2)을 기록하며 오는 30일 짐바브웨(1무 1패·승점 1)와의 최종전 결과와 관계없이 조 1위를 확정, 16강 진출을 조기에 확정했다. 설령 최종전에서 승점이 같아지더라도 승자승 원칙에 따라 이집트의 조 1위는 유지된다.

경기 초반부터 이집트는 살라흐를 앞세워 남아공의 수비 라인을 흔들었다. 전반 39분 살라흐가 페널티아크 부근에서 볼을 잡아 돌파하던 과정에서 남아공 수비수 쿨리소 무도의 팔에 얼굴을 맞고 넘어졌고, 주심은 VAR 판독 끝에 페널티킥을 선언했다.

키커로 나선 살라흐는 침착한 파넨카 킥으로 골망을 흔들며 결승골을 만들어냈다.

하지만 이집트는 곧바로 악재를 맞았다. 전반 추가시간 오른쪽 윙백 무함마드 하니가 경고 누적으로 퇴장당하며 후반을 10명으로 싸워야 했다.

수적 우위를 잡은 남아공은 후반 내내 이집트를 강하게 몰아붙였다. 볼 점유율에서 63.7%를 기록했고, 슈팅 수에서도 18-6으로 앞섰다. 그러나 이집트 골문은 쉽게 열리지 않았다.

이집트 골키퍼 무함마드 엘 셰나위는 후반 29분 무도의 결정적인 슈팅과, 이어진 오브리 모디바의 중거리 슈팅을 연이어 막아내며 팀을 위기에서 구해냈다.

남아공은 후반 32분 페널티킥을 기대할 만한 장면도 맞았지만, VAR 온 필드 리뷰 결과 수비수의 팔 동작이 자연스러운 자세로 판단되며 판정이 번복됐다. 결국 남아공은 끝내 동점골을 만들지 못하고 조별리그 첫 패배를 떠안았다.

1승 1패가 된 남아공은 오는 30일 짐바브웨와의 조별리그 최종전 결과에 따라 조별리그 탈락 가능성도 배제할 수 없게 됐다.

2026 북중미 월드컵 조별리그에서 한국 대표팀의 주요 경쟁 상대인 남아공은 부담이 커진 상황이다.

한편 이번 대회는 24개국이 참가해 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치르며, 각 조 1·2위와 조 3위 중 상위 4개 팀이 16강에 진출한다.

이집트는 가장 먼저 16강 진출을 확정하며 우승 도전에 한 발 더 다가섰다.