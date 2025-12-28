TSN KOREA 박영우 기자 | 스코틀랜드 프로축구 무대에서 새로운 역할을 맡은 양현준(23)이 결정적인 한 방으로 팀 승리를 이끌었다.

셀틱 FC에서 활약 중인 양현준은 28일(한국시간) 스코틀랜드 리빙스턴 세트 페어 아레나에서 열린 2025-2026 스코틀랜드 프리미어십 19라운드 리빙스턴 FC와의 원정 경기에서 올 시즌 리그 첫 골을 기록했다.

셀틱은 난타전 끝에 4-2 역전승을 거두며 리그 2연승을 달렸다.

이날 양현준은 3-4-3 포메이션의 오른쪽 윙백으로 선발 출전했다. 공격수 출신인 그는 셀틱이 1-2로 뒤지던 전반 10분, 문전 혼전 상황에서 오른발로 밀어 넣는 동점 골을 터뜨리며 경기 흐름을 바꿨다. 수비수들과 몸싸움을 이겨내고 만들어낸 집념의 득점이었다.

양현준의 이번 득점은 올 시즌 정규리그 12번째 출전 만에 기록한 첫 골이다. 앞서 스코틀랜드 리그컵과 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그에서 각각 한 골씩 넣었지만, 정규리그에서는 침묵을 이어가고 있었다. 특히 수비 보직으로 전향한 이후 처음 터진 골이라는 점에서 의미가 컸다.

양현준은 이달 초 셀틱 지휘봉을 잡은 윌프리드 낭시 감독 체제에서 윙백으로 기용되고 있다. 브렌던 로저스 감독 경질 이후 새 전술을 도입한 낭시 감독은 3백 시스템을 가동하며 양현준에게 측면 수비와 공격 가담을 동시에 요구하고 있다.

이날 양현준은 후반 26분 교체될 때까지 71분을 소화하며 슈팅 3개를 기록했다. 전반 19분에는 왼쪽 크로스를 골문 앞에서 헤딩으로 연결하며 추가 득점 기회를 만들기도 했다. 수비수임에도 공격 본능을 숨기지 않은 활약이었다.

경기는 초반부터 난타전 양상으로 전개됐다. 셀틱은 전반 3분 크리스티안 몬타노에게 선제골을 허용했지만, 곧바로 베니아민 뉘그렌의 동점 골로 응수했다. 다시 실점한 직후 양현준이 균형을 맞췄고, 이후 뉘그렌의 역전 골과 아르네 엥얼스의 페널티킥 득점으로 승기를 굳혔다.

이번 승리로 셀틱은 승점 38을 기록하며 2위를 유지했다. 한 경기를 더 치른 선두 하트 오브 미들로시언과의 승점 차는 3으로 좁혀졌다.

공격수에서 윙백으로 포지션을 바꾼 양현준은 득점으로 자신의 가치를 증명했다. 수비와 공격을 넘나드는 다재다능함을 앞세워, 셀틱의 우승 경쟁에 중요한 변수로 자리매김하고 있다.