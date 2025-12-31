TSN KOREA 김민제 기자 | 미국프로야구 메이저리그(MLB) 뉴욕 양키스가 베테랑 내야수 아메드 로사리오와의 재계약을 공식 발표했다.

양키스 구단은 현지시간 31일 로사리오와 2026시즌을 위한 1년짜리 메이저리그 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 오프시즌에서 대형 자유계약선수(FA)나 트레이드 시장에 적극적으로 나서지 않았던 양키스는 로사리오 영입을 통해 내야와 외야 뎁스를 보강했다.

로사리오는 30세의 베테랑 선수로 2루수 3루수 외야는 물론 상황에 따라 유격수 수비까지 소화할 수 있는 멀티 자원이다.

특히 주전 유격수 앤서니 볼피가 2026시즌 초반 결장이 예정된 가운데 로사리오는 공백을 메우는 백업 카드로 활용될 전망이다.

로사리오는 2025시즌 양키스 소속으로 16경기에 출전해 타율 0.303 출루율과 장타력을 겸비한 OPS 0.788을 기록하며 제한된 기회 속에서도 존재감을 보였다.

매일 선발로 출전하는 주전 자원은 아니지만 내야와 외야를 동시에 커버할 수 있는 로사리오는 벤치 전력 강화를 원하는 양키스 구상에 부합하는 선수로 평가된다.

구단은 이번 계약을 통해 연봉 총액을 관리하는 동시에 시즌 중 변수에 대비한 안정적인 전력 구성을 갖추게 됐다는 분석이다.

9년차 커리어를 지닌 로사리오는 2026시즌 양키스에서 핵심 백업 요원으로 팀 전력 운용의 유연성을 높일 것으로 기대된다.