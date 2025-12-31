TSN KOREA 임재현 기자 | 문화체육관광부가 2026년 지방자치단체가 개최하는 국제경기대회 지원 사업 결과를 발표했다.



문화체육관광부는 31일 공개 모집을 통해 전국 13개 시도에서 열리는 23개 국제경기대회를 지원 대상으로 선정했다고 밝혔다.

이번 사업은 전국 지방자치단체가 개최하는 국제경기대회 가운데 경쟁력과 파급력이 검증된 우수 대회를 선별해 대회 운영비를 지원하는 제도다.



대회당 최대 18억원까지 지원이 가능하다.

2026년 정부 예산은 총 70억원으로 편성됐다. 이는 올해 60억원 대비 약 17퍼센트 증가한 규모다.

선정된 23개 대회를 종목별로 보면 육상이 6개로 가장 많았다. 이어 테니스 3개, 요트 2개 순으로 집계됐다.

이 외에도 다양한 종목의 국제대회가 고르게 포함됐다.

문체부는 향후 종목별 세계선수권대회 등 국제적 위상이 높은 대회에 가점을 부여할 방침이다.



아울러 지역 특성을 살린 차별화된 국제경기대회에 대해서는 지속적인 지원 확대를 검토한다는 계획이다.

임영아 문체부 체육협력관은 지방자치단체 주도의 국제경기대회가 국가 스포츠 경쟁력 강화에 중요한 역할을 하고 있다고 평가했다.



또한 각 지역이 특색 있는 스포츠 대회를 브랜드화해 국내외 홍보 효과를 높이고, 지역 경제 활성화로 이어질 수 있도록 정책적 지원을 이어가겠다고 밝혔다.