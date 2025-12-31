TSN KOREA 장우혁 기자 | 프로축구 K리그1 울산 HD가 김현석 감독을 보좌할 코칭스태프 구성을 완료했다.

울산 구단은 31일 곽태휘 코치와 일본 국적의 와타나베 스스무 전술 코치 등을 영입하며 새 시즌을 대비한 지도자 구성을 마쳤다고 밝혔다.

울산은 이번 코치진 개편을 통해 명가 재건과 세대교체를 동시에 추진한다는 방침이다.

곽태휘 코치는 2005년 FC서울에서 프로에 데뷔해 2011년과 2012년 울산 소속으로 61경기에 출전하며 10골 2도움을 기록했다.

수비수임에도 득점력이 뛰어나 ‘골 넣는 수비수’로 이름을 알렸고, 울산 주장도 맡은 바 있다. 2019년 은퇴 후 지도자의 길에 들어선 그는 중국 청두 룽청에서 코치로 활동했으며, 최근까지 한국프로축구연맹 TSG 위원으로 일했다.

수비수 출신 이용 코치도 10년 만에 친정팀으로 복귀했다. 2010년 울산에서 프로 생활을 시작해 6시즌을 뛰었던 이용은 은퇴 이후 지도자로서 첫 발걸음을 울산에서 내딛는다.

이와 함께 FC서울, 인천 유나이티드, 성남FC, 전남 드래곤즈, 대전하나시티즌 등에서 활약했던 이정열 코치도 김현석 감독의 요청으로 코칭스태프에 합류했다.

전술 부문에는 일본축구협회 최상위 S 라이선스를 보유한 와타나베 스스무 코치가 가세했다. 와타나베 코치는 콘사도레 삿포로, 반포레 고후, 베갈타 센다이에서 선수로 뛰었고, 이후 베갈타 센다이 아카데미와 U-18팀, 프로팀 수석코치와 감독을 거쳐 몬테디오 야마가타 감독까지 역임한 경험을 갖췄다.

지난 8월 코칭스태프 개편 당시 합류했던 김용대 골키퍼 코치와 우정하 피지컬 코치도 2026시즌까지 동행한다.

울산은 새해 1월 6일 동계 전지훈련을 위해 아랍에미리트(UAE) 알아인으로 출국한다. 전지훈련은 1월 26일까지 진행되며, 귀국 후 짧은 휴식을 거쳐 2월 11일 울산 문수경기장에서 멜버른 시티(호주)와 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 7차전을 치르며 2026시즌 공식 일정을 시작한다.