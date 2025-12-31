TSN KOREA 임재현 기자 | 미국프로농구(NBA) LA 레이커스의 포워드 재러드 밴더빌트가 뜨거운 슈팅 감각으로 팀에 새로운 활력을 불어넣고 있다.

밴더빌트는 지난 11월 중순부터 12월 초까지 JJ 레딕 감독의 결정으로 9차례 연속 출전하지 못했다.

그러나 12월 14일 라인업에 재합류한 이후 3점슛에서 눈에 띄는 반등을 보여주고 있다.

최근 6경기에서 밴더빌트는 경기당 평균 2.7개의 3점슛을 시도해 50.0퍼센트의 높은 성공률을 기록했다.

수비 전문 선수로 알려졌던 그의 공격력 향상이 레이커스의 전력에 새로운 변수가 되고 있다.



현재 레딕 감독 체제에서 확실한 자리를 확보한 그는 사고방식의 변화가 슈팅 효율에서 극적인 차이를 만들어낸 데 어떤 역할을 했는지를 ESPN의 데이브 맥메너민과의 인터뷰를 통해 밝혔다.



밴더빌트는 변화의 핵심으로 '멘탈(정신)'을 꼽았다.



그는 “대부분은 멘탈적인 부분이에요." 라고 말하면서,

"슛을 내 것으로 받아들이고, 던지고 싶어 하는 마음이 중요합니다. 망설이거나 패스를 하려고 하지 않는 거죠.” 라고 밝혔다.



밴더빌트는 대부분이 정신적인 부분이라며 슛을 소유하고 과감하게 던지려는 마음가짐이 중요했다고 설명했다. 망설이지 않고 패스를 고민하지 않는 것이 슈팅 효율을 끌어올렸다는 것이다.

밴더빌트의 3점슛 호조는 르브론 제임스, 루카 돈치치, 오스틴 리브스 등 공격 자원이 풍부한 레이커스 공격에 새로운 선택지를 제공하고 있다. 팀 3점슛 성공률이 리그 하위권에 머물러 있는 상황에서 밴더빌트의 반등은 더욱 의미가 크다.

최근 6경기에서 밴더빌트는 평균 6.5점 5.8리바운드 1.0스틸을 기록했다. 3점슛은 16개를 던져 8개를 성공시키며 효율을 끌어올렸다.

서부 콘퍼런스에서 치열한 우승 경쟁을 이어가는 LA 레이커스로서는 밴더빌트의 자신감 회복과 슈팅 반등이 시즌 후반 중요한 변수로 작용할 가능성이 크다.