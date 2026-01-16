TSN KOREA 장우혁 기자 | 한국 프로축구 K리그1 제주 SK FC가 2026시즌을 앞두고 측면 공격 보강에 나섰다.



제주 구단은 16일 브라질 출신 윙포워드 에메르송 네게바를 임대 방식으로 영입했다고 공식 발표했다.

2000년생인 네게바는 브라질 무대에서 꾸준히 경험을 쌓아온 공격 자원이다. CRB, 쿠이아바, 보타포구-SP 등을 거쳤으며, 2025시즌에는 브라질 세리에B의 아바이 FC에서 임대 선수로 활약했다. 이번 이적은 네게바의 첫 해외 무대 도전이다.

네게바는 빠른 스피드를 바탕으로 한 공간 침투와 저돌적인 돌파가 강점인 오른쪽 측면 공격수다. 키 175cm, 체중 80kg의 탄탄한 체격을 활용한 드리블 돌파가 위력적이며, 적극적인 수비 가담으로 전방 압박과 1차 저지선 역할도 수행할 수 있다는 평가를 받는다.

네게바는 "항상 해외무대에서 뛰는 것을 꿈꿔왔는데 제주에서 그 기회를 받을 수 있어 정말 기쁩니다. 제주SK 팬들의 함성을 빨리 듣고 싶습니다." 라고 팬들에게 소감을 밝혔다.



제주 구단은 네게바가 전술 변화에 따라 공격형 미드필더와 왼쪽 윙포워드까지 소화할 수 있는 멀티 자원이라는 점에 주목하고 있다.

이미 합류한 권창훈, 박창준과의 조합을 통해 2026시즌 제주 측면 공격의 다양성과 파괴력이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.