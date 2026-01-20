TSN KOREA 장우혁 기자 | 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 국가대표팀이 3월 A매치 주간 유럽 원정에서 오스트리아와 평가전을 치른다.

대한축구협회는 4월 1일 오전 3시 45분(한국 시간)에 오스트리아와 원정 평가전을 진행한다고 20일 밝혔다.

현지 시간으로는 3월 31일 오후 8시 45분 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 슈타디온에서 경기가 열린다. 한국 남자 축구대표팀이 오스트리아와 맞붙는 것은 이번이 처음이다.

오스트리아는 독일 출신 랄프 랑니크 감독이 지휘하고 있으며 국제축구연맹 랭킹 24위로 한국보다 두 계단 낮다. 그러나 최근 북중미 월드컵 유럽 예선 H조에서 루마니아와 보스니아 헤르체고비나 등 경쟁국을 제치고 조 1위를 차지하며 본선 직행에 성공했다.

오스트리아가 월드컵 본선 무대를 밟는 것은 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만이다.

대표적인 선수로는 레알 마드리드 수비수 다비드 알라바를 비롯해 대표팀 통산 최다 득점 기록을 보유한 마르코 아르나우토비치, 그리고 미드필더 마르셀 자비처 등이 있다.

이번 오스트리아전은 홍명보호가 북중미 월드컵 조별리그에서 만날 유럽 플레이오프 D그룹 승자를 대비하는 실전 점검 무대가 될 전망이다.

한국은 월드컵 A조에서 멕시코와 남아프리카공화국, 그리고 덴마크·체코·북마케도니아·아일랜드 중 한 팀과 32강 진출을 다툰다.

한편 한국대표팀의 3월 유럽 원정 2연전 가운데 첫 경기 상대와 개최지는 아직 확정되지 않았다.





사진= TSNKOREA AI