TSN KOREA 장우혁 기자 | 2026 국제탁구연맹(ITTF) 세계탁구선수권대회 단체전에서 한국 남녀 대표팀이 모두 세계 최강 중국과 같은 1그룹에 배정됐다.

국제탁구연맹은 26일(현지시간) 홈페이지를 통해 오는 4월 28일부터 5월 10일까지 영국 런던에서 열리는 세계선수권 단체전의 상위 1·2그룹 편성 결과를 발표했다.

상위 1·2그룹에는 국가별 팀 랭킹 1위부터 7위까지와 개최국 영국 등 8개국이 포함됐다. 이들 국가는 스테이지 1A에서 경기를 치르며 본선 32강 진출을 자동으로 확정한 상태에서 시드 배정을 위한 경쟁에 나선다.

팀 랭킹 5위인 한국 남자대표팀은 스테이지 1A의 1그룹에서 중국과 스웨덴, 영국과 함께 묶였다. 2그룹에는 프랑스와 일본, 독일, 대만이 편성됐다.

팀 랭킹 3위의 여자대표팀 역시 중국과 함께 1그룹에 포함돼 대만, 루마니아와 경쟁한다. 2그룹에는 일본과 독일, 프랑스, 영국이 배정됐다.

전체 참가국 64개국 가운데 상위 그룹에 포함되지 않은 56개국은 스테이지 1B에서 14개 조로 나뉘어 경기를 치른다. 각 조 1위는 본선 32강에 직행한다.

이후 스테이지 2에서는 각 조 2위 14개국 가운데 성적 상위 6개국이 추가로 32강에 합류하고, 남은 8개국은 토너먼트를 통해 4개 팀이 마지막 본선 티켓을 확보하는 방식이다.

한편 남자팀 랭킹 59위, 여자팀 랭킹 45위인 북한은 상위 1·2그룹에 포함되지 못해 하위 그룹부터 본선 진출을 노리게 됐다.