TSN KOREA 김민제 기자 | 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 2025-2026시즌이 토너먼트 국면에 접어들었다. 대회는 16강 진출 팀이 모두 가려지며 본격적인 우승 경쟁에 돌입한다.

이번 16강에는 리그 페이즈 상위 8개 팀과 플레이오프를 통과한 8개 팀이 합류해 총 16개 클럽이 경쟁한다.



■ 16강 8개 팀

리옹 (프랑스)

애스턴 빌라 (잉글랜드)

미드율란트 (덴마크)

포르투 (포르투갈)

프라이부르크(독일)

브라가 (포르투갈)

로마 (이탈리아)

베티스 (스페인)