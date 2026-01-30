TSN KOREA 김민제 기자 | 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 2025-2026시즌이 토너먼트 국면에 접어들었다. 대회는 16강 진출 팀이 모두 가려지며 본격적인 우승 경쟁에 돌입한다.
이번 16강에는 리그 페이즈 상위 8개 팀과 플레이오프를 통과한 8개 팀이 합류해 총 16개 클럽이 경쟁한다.
■ 16강 8개 팀
- 리옹 (프랑스)
- 애스턴 빌라 (잉글랜드)
- 미드율란트 (덴마크)
- 포르투 (포르투갈)
- 프라이부르크(독일)
- 브라가 (포르투갈)
- 로마 (이탈리아)
- 베티스 (스페인)
16강전은 3월에 진행된다. 1차전은 3월 12일, 2차전은 3월 19일 각각 열린다. 리그 페이즈를 상위 성적으로 마친 8개 팀이 2차전을 홈에서 치르는 이점을 확보했다.
리그 페이즈를 통해 16강에 직행한 시드 팀은 올랭피크 리옹, 아스톤 빌라, 미트윌란, FC 포르투, 프라이부르크, 브라가, AS 로마, 레알 베티스 등이다. 이들 팀은 플레이오프를 거친 팀들과 맞대결을 펼친다.
16강 대진 추첨은 2월 27일(현지시간)에 진행된다. 이번 추첨을 통해 결승전까지의 전체 토너먼트 대진표가 한 번에 확정된다.
이번 시즌 유로파리그 결승전은 5월 20일 터키 이스탄불의 베식타스 스타디움에서 열린다.
유럽 클럽 대항전의 또 하나의 왕좌를 두고 16강에 오른 팀들의 치열한 승부가 예고되고 있다.
