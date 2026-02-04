TSN KOREA 박영우 기자 | 잉글랜드 아스널은 4일(한국시간) 영국 런던 에미레이츠 스타디움에서 열린 2025-2026 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 카라바오컵 준결승 2차전 홈 경기에서 첼시를 1-0으로 꺾었다.

지난달 15일 원정 1차전에서 3-2로 승리했던 아스널은 1·2차전 합계 4-2로 앞서며 결승 진출을 확정했다.

이날 경기는 마지막 순간에 승부가 갈렸다.

후반 추가시간, 교체 투입된 카이 하베르츠가 결승골을 터뜨리며 첼시의 추격 의지를 완전히 꺾었다. 하베르츠는 상대 왼쪽 측면에서 올라온 데클란 라이스의 패스를 중앙에서 이어받아 골키퍼 로베르트 산체스를 제친 뒤 침착한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

아스널은 1차전에서 확보한 리드를 바탕으로 신중한 경기 운영을 펼쳤다. 전반과 후반 내내 수비 조직을 촘촘히 유지하며 첼시의 공격을 효과적으로 차단했고, 결정적인 순간 한 번의 기회를 놓치지 않았다.

특히 하베르츠의 골은 의미가 남달랐다. 그는 2023년 여름 아스널로 이적하기 전까지 첼시에서 세 시즌을 뛴 공격수로, 친정팀을 상대로 결승골을 기록하며 웸블리행 티켓을 안겼다.

아스널은 이번 결승 진출로 1992-1993시즌 이후 33년 만의 카라바오컵 우승에 도전한다.

이후 세 차례 결승에 올랐지만 모두 준우승에 머물렀고, 마지막 결승은 2017-2018시즌 맨체스터 시티에 패했던 기억으로 남아 있다.

결승전은 오는 3월 23일 영국 런던 웸블리 스타디움에서 열린다.

아스널은 맨체스터 시티와 뉴캐슬 유나이티드 경기의 승자와 우승컵을 놓고 맞붙는다. 맨체스터 시티는 준결승 1차전 원정 경기에서 뉴캐슬을 2-0으로 제압한 상태다.

아스널은 올 시즌 프리미어리그(EPL)에서도 승점 53으로 선두를 달리며 2위 맨체스터 시티에 6점 차로 앞서 있다.

UEFA 챔피언스리그에서는 리그 페이즈 전승으로 16강에 직행했고, FA컵에서도 32강에 오르며 모든 대회에서 안정적인 상승세를 이어가고 있다.





사진= TSNKOREA AI