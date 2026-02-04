TSN KOREA 임재현 기자 | 2026 CONCACAF 챔피언스컵(북중미카리브 축구연맹 클럽 대항전)이 북중미 최강 클럽을 가리기 위한 본격적인 레이스에 돌입한다.

이 대회는 전통적으로 멕시코 리가 MX 구단들이 지배해왔지만, 리오넬 메시의 인터 마이애미가 새로운 변수로 떠오르고 있다.

인터 마이애미는 2025시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 컵 우승을 차지하며 구단 창단 이후 첫 리그 정상에 올랐다.

이 성과를 바탕으로 인터 마이애미는 2026 챔피언스컵에 시드를 받고 16강에 직행했다. MLS 구단이 최근 24년간 이 대회에서 우승한 사례는 2022년 시애틀 사운더스가 유일하다.

대회는 총 27개 팀이 참가한다. MLS 컵 우승팀, 멕시코 리가 MX 챔피언, 리그스컵 우승팀, 중앙아메리카컵 우승팀, 카리브컵 우승팀 등 5개 팀은 시드를 받아 16강부터 출전한다.

나머지 팀들은 1라운드부터 경쟁을 시작한다.

CONCACAF 랭킹을 기준으로 한 사전 추첨을 통해 대진표가 완성됐다.



결승을 제외한 모든 라운드는 홈 앤드 어웨이 방식의 2차전 합산 스코어로 승자를 가린다. 원정 다득점 원칙이 적용되며, 동률일 경우 연장전과 승부차기로 다음 라운드 진출 팀을 결정한다.

■ 2026 CONCACAF 챔피언스 컵 경기 세부 일정

1라운드

챔피언스컵 우승팀은 해당 연도 FIFA 인터컨티넨털컵 출전권과 함께 차기 FIFA 클럽월드컵 참가 자격을 획득한다. 이에 따라 각 구단의 동기 부여도 어느 때보다 크다.

2026 CONCACAF 챔피언스컵 대진 추첨은 2025년 12월 9일 진행됐다. 16강 직행 팀들은 CONCACAF 계수에 따라 자동 배치됐고, 나머지 22개 팀은 1라운드에서 맞대결을 펼치도록 편성됐다. 결승전은 단판 승부로 치러지며, 개최지는 아직 확정되지 않았다.

인터 마이애미가 전력과 스타 파워를 앞세워 리가 MX 독주 체제를 흔들 수 있을지에 이목이 주목되고 있다. 메시의 존재가 단순한 흥행을 넘어 MLS의 대륙 대항전 경쟁력까지 끌어올릴 수 있을지가 2026 챔피언스컵의 최대 관전 포인트로 꼽힌다.



한편, 국내 축구계에서도 이번 대회를 주목하고 있다. 대한축구협회와 K리그 관계자들은 북중미 클럽 축구의 상업화·글로벌화 흐름이 아시아 클럽 대항전 운영에도 시사점을 준다고 분석하고 있다. 특히 메시 효과로 MLS와 CONCACAF 대회의 미디어 가치가 급상승한 점은 아시아 AFC 챔피언스리그 운영 전략에도 참고 사례로 거론되고 있다.





사진= TSNKOREA AI



