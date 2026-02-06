TSN KOREA 박영우 기자 | 한국야구위원회(KBO)가 일본 도쿄돔에서 열리는 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드에서 한국 야구대표팀을 응원할 원정 응원단을 운영한다.

KBO는 3월 열리는 도쿄라운드에서 한국의 상위 라운드 진출을 가를 핵심 경기인 일본전과 대만전을 대상으로 원정 응원석을 확보했다.

도쿄돔 응원 규정에 따라 입식 응원과 단체 응원 동작이 가능한 구역으로, 현장에서 대표팀을 향한 응원의 열기를 집중적으로 모은다는 계획이다.

원정 응원단 참가자 모집은 2월 9일(월) 오전 11시부터 KBO 공식 홈페이지를 통해 선착순으로 진행된다. 응원단 패키지는 두 가지다.

▶ 3월 6일(금)부터 8일(일)까지 2박 3일 일정으로 일본전 1경기를 관람하는 상품,

▶ 3월 6일(금)부터 9일(월)까지 3박 4일 일정으로 일본전과 대만전 2경기를 모두 관람하는 상품으로 구성됐다.

좌석 배치도 확정됐다. 3월 7일(토) 일본전은 도쿄돔 3루 외야석 F02·F03 블록이 한국 원정 응원석으로 운영되며, 3월 8일(일) 대만전은 3루 내야석 A38·A39 블록이 응원석으로 지정된다.

현장 응원은 KBO 구단에서 활동 중인 치어리더들이 합류해 주도한다.

원정 응원단 참가자 전원에게는 KBO가 준비한 공식 응원용 기념품이 제공된다.

도쿄돔 원정 응원단 패키지 신청과 세부 사항은 KBO 공식 홈페이지와 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

한편 이번 도쿄라운드는 일본과 대만이라는 강호를 연이어 상대하는 일정으로, 원정 응원단의 조직적인 응원 역시 대표팀의 경기력과 분위기에 중요한 변수가 될 전망이다.