TSN KOREA 임재현 기자 | 한국 여자 스노보드에 새로운 이정표가 세워졌다. 유승은은 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 동메달을 획득했다. 한국 여자 선수로는 스키와 스노보드를 통틀어 처음으로 올림픽 시상대에 오른 사례다.

유승은은 결선에서 총점 171점을 기록하며 일본의 무라세 고코모(179점), 뉴질랜드의 조이 사도스키 시노트(172.25점)에 이어 3위를 차지했다. 이번 메달은 한국 선수단의 대회 두 번째 메달이자, 한국 스키·스노보드 사상 세 번째 올림픽 메달이다.

경기 후 유승은은 “부상 때문에 1년 가까이 아무것도 하지 못했다. 이번 경험을 통해 다음에도 할 수 있다는 용기를 얻었다”며 “이 자리에 설 수 있었던 나 자신이 정말 자랑스럽다”고 말했다.

유승은은 2024년 월드컵 이후 발목 골절로 장기 공백을 겪었고, 이후 손목 부상까지 겹치며 선수 생활이 위태로웠다. 그러나 올 시즌 월드컵 첫 우승으로 복귀에 성공했고, 생애 첫 올림픽 무대에서 곧바로 메달을 따냈다.

결선 1차 시기에서는 백사이드 트리플 콕 1440을 깔끔하게 성공시키며 고득점을 받았다. 그는 “연습에서는 완벽하게 성공한 적이 없었지만, 경기에서는 할 수 있을 것이라는 확신이 있었다”고 설명했다.

2차 시기에서는 안정적인 프런트사이드 기술로 착지에 성공한 뒤 보드를 던지며 기쁨을 표현했다. 유승은은 “너무 흥분해서 그랬다. 올림픽 전에는 에어매트에서만 해봤고 완벽하지도 않았다. 여기서 도전해 보고 싶었다”고 말했다.

시상식 이후 열린 기자회견에서는 경쟁자들에 대한 존중도 드러냈다. 금메달리스트 무라세와 은메달리스트 시노트에 대해 “어릴 때부터 영상을 휴대전화에 저장해 둘 만큼 팬이었다. 같은 올림픽에 함께 출전한 것만으로도 영광”이라고 밝혔다.

이번 대회에서 3연패에 도전했으나 결선 8위에 그친 오스트리아의 안나 가서에 대해서도 “정말 대단한 선수”라며 경의를 표했다.

유승은의 동메달은 단순한 성과를 넘어 한국 프리스타일 스노보드의 가능성을 세계 무대에 각인시킨 장면으로 평가된다.

사진= TSNKOREA AI