TSN KOREA 박해리 기자 | ‘골프 황제’ 타이거 우즈의 아들 찰리 우즈가 대학 무대에 진출한다.

찰리 우즈는 최근 자신의 SNS를 통해 미국 플로리다주립대학교(Florida State University) 진학을 공식 발표했다. 그는 애틀랜틱 코스트 콘퍼런스(ACC) 소속 세미놀스 골프팀에 합류한다.

2009년생인 찰리는 지난 2월 17세가 됐다. 현재 플로리다주 팜비치의 벤저민 스쿨(The Benjamin School)에 재학 중이다. 어린 시절에는 축구를 병행했지만 최근 몇 년간 골프에 전념해왔다.

주니어 무대에서도 성과를 쌓고 있다. 2023년 11월에는 소속 고교를 주(州) 챔피언으로 이끌었다. 2024년 US 주니어 아마추어에 출전했지만 컷 통과에는 실패했다.

2025년 5월에는 팀 테일러메이드 인비테이셔널에서 우승하며 AJGA(미국주니어골프협회) 첫 승을 신고했다. 같은 해 8월 주니어 PGA 챔피언십에서는 공동 9위에 오르며 가능성을 입증했다.

찰리는 아버지 타이거 우즈와 함께 PNC 챔피언십에 출전하며 주목을 받아왔다. 세계 골프 역사상 가장 위대한 선수 중 한 명으로 평가받는 타이거 우즈는 스탠퍼드대학교 시절부터 전설적인 활약을 펼쳤다.

이제 찰리는 ‘우즈’라는 이름의 무게를 안고 자신만의 길을 걷는다. ACC 강호 플로리다주립대에서 시작될 대학 커리어가 어떤 결실을 맺을지 관심이 모아진다.





사진= Getty Images