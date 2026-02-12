TSN KOREA 장우혁 기자 | 김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 특급 대회에서 상승세를 이어간다.

김시우는 12일(현지시간) 미국 캘리포니아주 페블비치에서 개막하는 AT&T 페블비치 프로암(총상금 2천만 달러)에 출전한다. 이번 대회는 올해 PGA 투어 8개 시그니처 이벤트 중 첫 번째 대회다.

김시우는 올 시즌 초반 가파른 상승세를 타고 있다.

올해 출전한 PGA 투어 4개 대회에서 준우승 1회, 3위 1회를 포함해 세 차례 톱10에 들었다. 톱10에 들지 못한 대회에서도 공동 11위를 기록했다. 최근 세 대회 모두 최종 라운드 우승 경쟁을 펼쳤다.

특히 지난주 피닉스 오픈에서는 “지금이 선수 생활 중 스윙이 가장 좋다”고 밝히며 자신감을 드러냈다.

2023년 1월 소니 오픈 이후 투어 4승을 기록 중인 그는 조만간 통산 5승 소식도 기대를 모은다. 피닉스 오픈 공동 3위로 세계랭킹 26위에 올라 개인 최고 순위를 경신했다.

이번 대회에는 세계 정상급 선수 80명이 출전한다. 디펜딩 챔피언 로리 매킬로이와 세계 1위 스코티 셰플러, 올해 2승을 거둔 크리스 고터럽 등이 출전한다. 매킬로이는 올 시즌 첫 PGA 투어 대회 출전이다. 지난해 페덱스컵 챔피언 토미 플리트우드도 가세한다.

대회는 페블비치 골프 링크스와 스파이글래스 힐 골프코스에서 1, 2라운드를 번갈아 치른 뒤 3라운드부터는 페블비치에서 프로 선수들만 경쟁한다. 프로 80명과 아마추어 80명이 동반 플레이하는 프로암 형식으로 진행된다.

한국 선수 중에는 김시우만 출전한다. 그는 이 대회에서 2024년 공동 14위, 지난해 공동 12위를 기록한 바 있다. 임성재는 출전 자격이 있지만 손목 부상 여파로 불참한다.

같은 날 호주 애들레이드에서는 LIV 골프 시즌 두 번째 대회가 열린다.

LIV 골프 리그의 호주 대회인 LIV 골프 애들레이드(총상금 3천만 달러)가 그레인지 골프클럽에서 개최된다.

지난주 사우디아라비아 개막전에서 공동 9위를 기록한 안병훈의 상승세 흐름이 이어질지 관심이 쏠린다.

PGA와 LIV가 동시에 열리는 이번 주, 한국 선수들의 성적이 글로벌 무대에서 어떤 성과로 이어질지 주목된다.

사진= Getty Images