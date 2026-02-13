TSN KOREA 장우혁 기자 | 임종언(고양시청)이 한국 쇼트트랙에 값진 동메달을 안겼다.

임종언은 13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 남자 쇼트트랙 1000m 결선에서 1분24초611의 기록으로 3위를 차지했다.

옌스 판트바우트(네덜란드), 쑨룽(중국)에 이어 결승선을 통과했다. 이번 대회 한국 선수단의 네 번째 메달이자, 빙상 종목 첫 메달이다.

앞서 김상겸(스노보드 평행대회전 은메달), 유승은(스노보드 빅에어 동메달), 최가온(스노보드 하프파이프 금메달)이 설상에서 메달을 수확한 데 이어, 임종언이 빙상에서 바통을 이었다.

18세의 임종언은 남자 대표팀 막내이자 에이스로 평가받는다. 이번 대회에서도 특유의 막판 스퍼트로 존재감을 입증했다.

8강 4조 경기에서 그는 결승선을 두 바퀴 남기고 4위로 밀렸다. 그러나 마지막 바퀴에서 과감하게 아웃코스를 선택해 선두권을 추월했다. 1분25초213의 기록으로 2위에 올라 준결승에 진출했다.

준결승에서도 흐름은 같았다. 종료 4바퀴 전까지 4위를 유지하다가, 두 바퀴를 남기고 다시 아웃코스로 치고 나가 2위로 도약했다. 마지막 바퀴에서는 선두 판트바우트까지 제치며 1위로 결선에 올랐다.

결선에서도 전략은 동일했다. 초반 3위로 출발한 뒤 체력을 아꼈다. 마지막 바퀴에서 승부수를 던졌다. 최하위에서 레이스를 펼치던 그는 첫 코너에서 로베르츠 크루즈베르그스(라트비아)를 제쳤고, 마지막 코너에서 윌리엄 단지누(캐나다)까지 추월하며 3위로 골인했다.

함께 출전한 신동민(화성시청)은 준결승 1조 5위에 그친 뒤 파이널B에서 3위를 기록했다. 황대헌(강원도청)은 8강 1조에서 페널티를 받아 실격됐다.

임종언의 동메달은 세대교체의 신호탄으로 읽힌다. 설상에서 10대 선수들이 금빛 질주를 펼친 데 이어, 빙상에서도 18세 막내가 메달을 따내며 한국 동계 스포츠의 미래를 밝혔다.