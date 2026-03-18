TSN KOREA 박영우 기자 | 미국 MLB 애틀랜타 브레이브스는 김하성의 부재로 골드글러브 수상자이자 월드시리즈 우승자인 마우리시오 두본으로 교체할 것으로 예상된다

시즌 개막전까지 단 일주일 남았다. 애틀랜타 브레이브스는 이번 시즌 흥미진진할 것으로 보여진다. 팀은 김하성의 부상 문제를 해결한 상태이다.

브레이브스는 "애틀랜타 브레이브스의 유격수 김하성은 오른쪽 중지 힘줄 파열 수술을 받은 후 4개월에서 5개월 정도 결장할 것으로 예상된다. 김은 1월 한국에서 부상을 입었고 일요일 애틀랜타에서 수술을 받았다"고 밝혔다.



ESPN은 "김하성이 이번 오프시즌에 1년 2천만 달러 계약으로 애틀랜타로 복귀한 것은 구단의 주요 우선순위를 다뤘다"고 보도했다.

김은 현재 재활 상태가 호전되어, 최근 스프링 트레이닝 기간 동안 클럽하우스에 복귀했다. 5월 초 복귀를 목표로 하고 있으나, 시즌 초반 공백은 불가피한 상황이다.

김하성은 재활 2개월 후 상태가 좋아졌고, 가능한 한 빨리 복귀할 계획이라고 전해졌다. 그의 부상은 재활이 잘 진행되면 장기적인 문제는 없을 것이라고 알려졌다.

브레이브스는 또한 경력 내내 성공을 거둔 마우리시오 두본을 트레이드로 영입했다. 그는 유틸리티 플레이어로 알려져 있지만, 김이 복귀한 후에도 주전 자리를 노릴 수 있다는 기대가 커지고 있다.

브레이브스가 김하성과 체결한 계약을 고려하면 그런 일이 일어난다면 놀라운 전개일 것이다.

김하성이 2,000만 달러의 고액 연봉을 받는 만큼, 그가 복귀 후 경기력을 증명하지 못한다면 두본과의 주전 경쟁에서 의외의 결과가 나올 가능성도 제기되고 있습니다.

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