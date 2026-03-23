TSN KOREA 김민제 기자 | 김효주가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 포티넷 파운더스컵에서 정상에 오르며 통산 8승을 달성했다.

김효주는 23일(한국시간) 미국 캘리포니아주 멘로파크 샤론하이츠 골프 앤드 컨트리클럽에서 열린 대회 최종 4라운드에서 1오버파 73타를 기록했다. 최종 합계 16언더파 272타로 넬리 코르다(미국)를 1타 차로 따돌리고 우승을 차지했다.

이번 우승은 지난해 3월 포드 챔피언십 이후 약 1년 만이다. 김효주는 2015년 이후 11년 만에 이 대회 정상에 복귀하며 의미를 더했다. 우승 상금은 45만달러다.

김효주는 이번 대회에서 1라운드부터 마지막 라운드까지 선두를 유지하는 와이어 투 와이어 우승을 기록했다. 3라운드까지 2위에 5타 차로 앞섰지만 최종 라운드에서 코르다의 추격을 받으며 치열한 접전을 펼쳤다.

전반 9홀에서 타수를 줄이지 못하는 사이 코르다가 전반에만 4타를 줄이며 공동 선두를 허용했다. 10번 홀에서 코르다가 버디를 잡으며 공동 1위가 됐지만, 김효주는 11번 홀에서 곧바로 버디를 기록해 다시 단독 선두로 올라섰다.

후반 들어 김효주는 14번 홀에서 버디를 추가하며 격차를 벌렸고, 13번과 17번 홀에서 위기 상황에서도 파 세이브에 성공하며 리드를 지켜냈다. 특히 17번 홀에서는 러프에서의 어프로치 샷을 홀 가까이에 붙이며 중요한 파를 기록했다.

코르다가 17번 홀에서 짧은 파 퍼트를 놓치면서 김효주는 2타 차 리드를 확보한 채 마지막 홀에 들어섰다. 18번 홀에서 벙커에 두 차례 빠지는 위기를 겪었지만 보기에 그치며 1타 차 우승을 확정했다.

김효주는 경기 후 인터뷰에서 “공동 선두를 허용하면서 어려운 상황이라고 생각했지만 마지막에 우승해 기쁘다”고 말했다. 이어 “이번 대회는 신인 시절 우승했던 대회라 더 의미가 있다”고 밝혔다.

또 “감정보다는 내 플레이에 집중하려고 했다”며 “후반에 파 세이브를 해낸 것이 인상적이었다”고 돌아봤다.

김효주는 이번 우승으로 최근 한국 선수들의 상승세도 이어갔다. 앞서 이미향이 중국 블루베이 LPGA에서 우승한 데 이어 2개 대회 연속 한국 선수가 정상에 올랐다.

김세영과 임진희는 11언더파 공동 3위, 유해란은 10언더파 공동 5위를 기록했다. 김효주는 다음 주 열리는 포드 챔피언십에서 타이틀 방어에 나설 예정이다.

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