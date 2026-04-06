TSN KOREA 김민제 기자 | 댈러스 매버릭스의 루키 쿠퍼 플래그가 역사적인 기록을 새로 썼다. 그는 로스앤젤레스(LA) 레이커스를 상대로 맹활약하며 르브론 제임스의 기록을 넘어섰다.

플래그는 이날 경기에서 45점 9어시스트 8리바운드를 기록했다.

야투 27개 중 14개를 성공시키고, 3점슛 4개 중 2개, 자유투 15개 중 13개를 넣으며 공격 전반에서 압도적인 존재감을 보였다. 불과 19세 신인이라는 점에서 더욱 의미가 크다.

이 경기로 플래그는 개인 통산 네 번째 40점 이상 경기를 기록했다. 이는 NBA 역사상 10대 선수 최다 40점 경기 기록으로, 기존 르브론 제임스의 기록을 넘어선 것이다.

또한 플래그는 45점 이상, 5리바운드, 5어시스트를 동시에 기록한 NBA 최연소 선수로도 이름을 올렸다. 경기 내용과 기록 모두에서 역사적인 퍼포먼스를 완성했다.

시즌 막판으로 접어들며 플래그의 경기력은 더욱 상승세를 보이고 있다. 팀은 플레이오프 진출이 어려운 상황이지만, 플래그는 향후 프랜차이즈의 핵심 자원으로 자리 잡을 가능성을 입증하고 있다.



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