TSN KOREA 박영우 기자 | 미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스의 김혜성(27)이 2경기 연속 안타를 기록하며 팀 승리에 기여했다.

김혜성은 8일(한국시간) 캐나다 토론토 로저스센터에서 열린 토론토 블루제이스와 원정 경기에 8번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 1안타 2득점 1볼넷 2삼진을 기록했다. 전날 멀티히트에 이어 2경기 연속 안타를 이어갔다. 시즌 타율은 0.429(7타수 3안타)다.

당초 다저스는 미겔 로하스를 선발 유격수로 기용할 예정이었으나, 가족 문제로 라인업에서 제외되며 김혜성이 선발 출전 기회를 잡았다.

김혜성은 3회초 선두타자로 나서 토론토 선발 케빈 고즈먼의 148.8㎞ 포심 패스트볼을 공략해 우중간 2루타를 기록했다. 이후 알렉스 프릴랜드의 희생번트와 오타니 쇼헤이의 적시타로 홈을 밟으며 선취 득점을 올렸다.

5회초에도 선두타자로 나서 볼넷으로 출루한 뒤 고즈먼의 보크로 2루까지 진루했고, 프릴랜드의 적시타 때 다시 홈을 밟으며 멀티 득점을 기록했다.

다만 6회와 9회 타석에서는 각각 삼진으로 물러나며 추가 출루에는 실패했다.

다저스는 4-1로 승리하며 5연승을 달렸다. 선발 야마모토 요시노부는 6이닝 1실점 6탈삼진으로 시즌 2승째를 수확했다. 프릴랜드는 3타수 3안타 2득점 1타점으로 활약했고, 오타니는 1안타 2볼넷을 기록했다.

한편 샌프란시스코 자이언츠의 이정후는 필라델피아 필리스와 홈 경기에서 대타로 출전해 1타수 무안타 1타점을 기록했다. 시즌 타율은 0.158(38타수 6안타)로 하락했다.

이정후는 6회말 무사 2, 3루에서 중견수 희생플라이를 기록하며 타점을 올렸지만, 8회말 득점권 기회에서는 중견수 뜬공으로 물러났다.

샌프란시스코는 6-0 승리를 거두며 4연패에서 벗어났다. 선발 로비 레이는 6⅔이닝 무실점 호투로 팀 승리를 이끌었다.

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