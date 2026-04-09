TSN KOREA 송동섭 기자 | 프랑스 프로축구 파리 생제르맹 FC (PSG)이 잉글랜드 강호 리버풀 FC을 완파하며 유럽 정상 수성에 한 발 더 다가섰다.

PSG는 9일(한국시간) 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-2026 유럽축구연맹 UEFA 챔피언스리그 8강 1차전 홈경기에서 리버풀을 2-0으로 제압했다.

이로써 지난 시즌 창단 첫 우승을 차지했던 PSG는 4강 진출의 유리한 고지를 선점했다.

15일 예정된 2차전 원정에서 한 골 차로 패하더라도 준결승 진출이 가능하다.

PSG는 전반 11분 데지레 두에가 선제골을 터뜨리며 기선을 잡았다. 상대 페널티박스 왼쪽에서 시도한 오른발 슈팅이 수비수에 맞고 굴절되며 그대로 골문으로 빨려 들어갔다.

전반을 1-0으로 마친 PSG는 후반에도 주도권을 이어갔다. 후반 20분에는 주앙 네베스의 침투 패스를 받은 흐비차 크바라츠헬리아가 침착하게 골키퍼를 제치고 추가골을 성공시키며 승기를 굳혔다.

이강인은 벤치에서 경기를 시작한 뒤 후반 33분 교체 투입돼 종료 휘슬까지 그라운드를 누볐지만 공격포인트를 기록하지는 못했다.

후반 42분 역습 상황에서 패스를 받은 우스만 뎀벨레의 슈팅이 골대를 맞고 나온 장면은 아쉬움을 남겼다. 이강인은 이번 시즌 챔피언스리그에서 교체로 10경기에 출전해 1도움을 기록 중이다.

한편, 같은 날 스페인에서는 FC 바르셀로나와 아틀레티코 마드리드의 맞대결이 펼쳐졌다.

원정에 나선 아틀레티코 마드리드는 바르셀로나를 2-0으로 꺾고 준결승 진출 가능성을 높였다. 전반 45분 훌리안 알바레스가 프리킥 상황에서 선제골을 터뜨렸고, 후반 25분 알렉산데르 쇠를로트가 추가골을 넣으며 승리를 완성했다.

바르셀로나는 전반 내내 경기를 주도했지만 전반 44분 수비수 파우 쿠바르시가 퇴장당하며 흐름이 급격히 흔들렸다. 골키퍼와 일대일 기회를 맞은 상대 공격수를 저지하는 과정에서 반칙을 범했고, 비디오 판독(VAR) 끝에 레드카드가 선언됐다. 수적 열세에 놓인 바르셀로나는 후반 반격에 나섰지만 결정력 부족과 수비 불안이 겹치며 결국 무너졌다.

사진= AP