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축구

유로파·컨퍼런스리그 8강 1차전 종료…결승 향한 경쟁 본격화

브라가-베티스 1-1 무승부, 애스턴 빌라·피오렌티나 등 주요 팀들 일제히 출격

 



TSN KOREA 박용준 기자 | 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그와 컨퍼런스리그 8강 1차전 일정이 모두 마무리되며, 결승 진출을 향한 경쟁이 본격적으로 시작됐다.

 

이번 8강 1차전은 터키 이스탄불에서 열리는 결승 무대를 목표로 각 팀들이 치열한 승부를 펼친 가운데, 일부 경기에서는 팽팽한 접전이 이어졌다.

 

유로파리그에서는 브라가와 레알 베티스가 1-1로 비기며 균형을 맞췄다. 이 경기는 지난 수요일에 먼저 열렸으며, 나머지 유로파리그 경기들은 모두 목요일에 진행됐다.

 

같은 날 컨퍼런스리그 8강 1차전 4경기도 동시에 열리며 일정이 집중됐다.

 

이번 라운드에는 애스턴 빌라, 노팅엄 포레스트, 크리스털 팰리스 등 잉글랜드 클럽들이 출전해 관심을 모았다.

 

또한 피오렌티나, 포르투, 볼로냐 등 유럽 무대에서 익숙한 팀들도 4강 진출을 노리며 경쟁에 나섰다.

 

각 팀들은 1차전 결과를 바탕으로 2차전에서 최종 승부를 가리게 되며, 이스탄불 결승 진출 티켓을 놓고 본격적인 승부가 이어질 전망이다.

 

■ 유로파리그 8강 1차전 결과

 

경기 결과  
애스턴 빌라 vs 볼로냐 3 - 1 
프라이부르크 vs 셀타 비고 3 - 0
노팅엄 포레스트 vs 포르투 1 - 1
레알 베티스 vs 브라가 1 - 1

 

■ 컨퍼런스리그 8강 1차전 결과

 

경기 결과
라요 바예카노 vs AEK 아테네 3 - 0   
피오렌티나 vs 크리스탈 팰리스 3 - 0
마인츠 vs 스트라스부르 2 - 0
샤흐타르 도네츠크 vs AZ 알크마르   3 - 0

 


사진= TSNKOREA AI

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