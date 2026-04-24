TSN KOREA 박용준 기자 | KBO 한국 프로야구 SSG 랜더스가 경기 막판 집중력을 앞세워 대역전극을 완성했다.

SSG는 23일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 삼성 라이온즈와 원정 경기에서 9회초 7점을 몰아치며 8-2로 승리했다.

이날 승리로 SSG는 3연승을 기록하며 4위에서 3위로 도약했다.

반면 삼성은 4연패에 빠지며 3위에서 4위로 내려앉았다.

경기 초반 흐름은 삼성 쪽으로 기울었다. SSG 선발 미치 화이트는 5회말 수비 실책이 겹치며 추가 실점을 허용했다. 번트 처리 후 1루 송구 실책과 견제 실책이 연달아 나오며 1점을 내줬다.

SSG는 6회초 1점을 만회했지만 이후 8회까지 추가 득점에 실패하며 패색이 짙어졌다.

그러나 9회초 경기 흐름이 완전히 뒤집혔다. 최정이 삼성 마무리 이승현을 상대로 좌중간 3루타를 터뜨리며 포문을 열었고, 에레디아가 좌전 적시타로 동점을 만들었다.

이후 한유섬의 볼넷으로 이어진 찬스에서 오태곤, 이지영, 최지훈이 연속 안타를 터뜨리며 대거 득점에 성공했다. 삼성은 양창섭을 투입했지만 흐름을 끊지 못했다.

SSG 박성한은 5타수 3안타 1타점 1득점을 기록하며 개막 후 21경기 연속 안타 행진을 이어갔다.

삼성 선발 잭 오러클린은 6이닝 3피안타 3볼넷 8탈삼진 1실점으로 호투했지만, 불펜이 무너지며 승리를 지키지 못했다.



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