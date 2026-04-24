

TSN KOREA 송동섭 기자 | KBO 한화 이글스가 장타력을 앞세운 집중 공격으로 상위권 LG 트윈스를 꺾고 순위 반등의 발판을 마련했다.

한화는 23일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 LG와 원정 경기에서 홈런 3방을 포함해 8-4로 승리했다.

이 승리로 한화는 공동 7위에서 공동 6위로 올라섰고, LG는 3연승 흐름이 끊기며 상위권 경쟁에서 주춤했다.

경기 흐름은 중반부터 급격히 한화 쪽으로 기울었다. 한화는 0-2로 뒤진 4회초 요나탄 페라자가 좌월 솔로 홈런을 터뜨리며 추격의 신호탄을 쏘아 올렸다. 이어 노시환이 교체 투수 함덕주를 상대로 연속 좌월 홈런을 기록하며 단숨에 2-2 균형을 맞췄다.

기세를 탄 한화는 1사 만루에서 허인서의 희생타로 역전에 성공했다. 이후 공격 흐름을 이어가며 주도권을 완전히 가져왔다.

5회초에는 문현빈이 우월 솔로 홈런을 추가하며 점수 차를 벌렸고, 6회초 1사 만루 상황에서는 황영묵이 2타점 우전 적시타를 터뜨려 승기를 굳혔다.

이날 경기에서 가장 주목받은 선수는 노시환이었다. 시즌 초 극심한 타격 부진으로 2군에 내려갔던 그는 복귀 경기에서 시즌 1호 홈런을 포함해 4타수 2안타 1볼넷 1타점 1득점을 기록하며 반등의 신호를 보였다.

한화는 장타력과 집중력을 앞세운 공격 전개로 경기 흐름을 완전히 장악했다.

반면 LG는 초반 리드를 지키지 못하고 마운드 운영에서 흔들리며 패배를 허용했다.





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