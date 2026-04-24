





TSN KOREA 송은하 기자 | 한국 프로야구 NC 다이노스가 선발 구창모의 안정적인 투구와 타선의 집중력을 앞세워 키움 히어로즈를 크게 이겼다.

NC는 23일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 키움과 원정 경기에서 장단 15안타를 몰아치며 12-2 대승을 거뒀다. 이 승리로 NC는 2연패에서 벗어나 공동 7위에서 공동 6위로 올라섰다. 키움은 3연승을 마감하고 최하위로 내려앉았다.

승부는 초반부터 NC 쪽으로 기울었다. NC는 1회초 박민우의 2루타와 상대 실책을 묶어 먼저 2점을 뽑았다. 3회에는 만루 기회에서 서호철의 적시타와 고준휘의 안타가 이어지며 6-0까지 달아났다.

마운드에서는 구창모가 흐름을 지켰다. 구창모는 6이닝 동안 86구를 던져 4피안타 2볼넷 3탈삼진 1실점으로 막고 시즌 3승째를 거뒀다. 큰 위기 없이 키움 타선을 제어하며 NC의 대승 발판을 만들었다.

타선의 중심에는 신인 고준휘가 있었다. 고준휘는 4타수 2안타 4타점 1득점을 기록했다. 특히 7회초에는 전준표를 상대로 9구 승부 끝에 우월 투런포를 터뜨리며 데뷔 첫 홈런을 신고했다. 현지 보도에 따르면 이 홈런은 비거리 120m짜리 투런포로 기록됐다.

이우성도 4타수 3안타 2득점으로 활약했고, 김형준과 김주원도 적시타로 힘을 보탰다. NC는 5회 상대 실책과 연속 적시타를 묶어 9-1까지 달아나며 일찌감치 승기를 굳혔다. 9회에는 신재인의 적시 2루타로 한 점을 더했다.

키움은 4회와 8회 각각 한 점씩 만회했지만, 초반 대량 실점을 극복하지 못했다. 8회말 임지열이 솔로 홈런을 기록했으나 경기 흐름을 바꾸기에는 점수 차가 컸다.



NC는 선발 안정감과 하위 타선까지 이어진 응집력을 동시에 확인했다. 특히 고준휘의 첫 홈런과 4타점 활약은 팀 공격 구성에 새로운 선택지를 만든 장면이었다.



반면 키움은 3연승의 상승세를 이어가지 못했고, 초반 실점과 수비 흔들림이 다시 과제로 남았다.





사진= TSNKOREA AI

