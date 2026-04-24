

TSN KOREA 장우혁 기자 | KBO 롯데 자이언츠가 외국인 투수 엘빈 로드리게스의 안정적인 투구와 타선의 집중력을 앞세워 연패 탈출에 성공했다.

롯데는 23일 부산 사직구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 두산 베어스와 홈 경기에서 6-1로 승리했다.

이날 승리로 롯데는 5연패에서 벗어나며 최하위에서 탈출했고, 키움 히어로즈를 끌어내렸다. 반면 두산은 4연승 행진을 마감했다.

경기 초반은 두산이 앞섰다. 롯데는 1회초 선취점을 내주며 끌려갔지만, 곧바로 반격에 나섰다.

2회말 2사 상황에서 손호영이 상대 선발 잭로그의 폭투를 틈타 출루하며 분위기를 바꿨다. 이어 손성빈과 전민재가 연속 적시타를 터뜨리며 단숨에 2-1 역전에 성공했다.

롯데는 중반 이후 흐름을 완전히 장악했다. 4회말 유강남과 신윤후의 연속 안타로 만든 1사 2, 3루 기회에서 전민재의 적시타, 한태양의 내야 땅볼, 빅터 레이예스의 추가 적시타가 이어지며 3점을 보태 5-1로 달아났다.

마운드에서는 로드리게스가 중심을 잡았다. 로드리게스는 6이닝 동안 6피안타 1볼넷 8탈삼진 1실점으로 두산 타선을 효과적으로 봉쇄하며 시즌 3승(1패)을 기록했다.

롯데는 투타의 균형 속에 경기 후반까지 리드를 지키며 안정적인 승리를 완성했다.

■ 경기 주요 기록

구분 내용 경기 결과 롯데 6-1 두산 승리 투수 로드리게스 6이닝 1실점 결정적 이닝 2회말 역전 성공 추가 득점 4회말 3득점 팀 흐름 롯데 5연패 탈출, 두산 4연승 종료

롯데는 선발 안정성과 타선 집중력이 동시에 살아나며 반등의 계기를 마련했다.

반면 두산은 연승 흐름 속에서 드러난 공격 침묵과 결정력 부족이 과제로 남았다.



사진= TSNKOREA AI