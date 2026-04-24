

TSN KOREA 송동섭 기자 | 2026 북중미 월드컵을 앞두고 이란의 대회 참가 여부가 국제 축구계의 변수로 떠올랐다.

미국과 이란 간 군사적 긴장이 이어지는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령 측 특사가 이란이 불참할 경우 이탈리아가 대신 월드컵에 출전하는 방안을 제안한 것으로 전해졌다.

미국 대통령 특사인 파올로 잠폴리는 현지시간 4월 22일 이탈리아가 이란을 대체해 2026 월드컵에 출전하는 구상을 FIFA에 제안했다고 밝혔다.

이 제안은 이란 전쟁을 둘러싼 교황 발언에 대한 트럼프 대통령의 비판 이후 악화된 미국과 이탈리아 관계를 회복하기 위한 방안으로 거론된 것으로 알려졌다.

그러나 이탈리아 정부와 체육계는 즉각 선을 그었다.

안드레아 아보디 이탈리아 체육부 장관은 스카이뉴스 이탈리아를 통해 “이탈리아가 2026 월드컵에 재진출하는 것은 가능하지도 않고 적절하지도 않다”며 “월드컵 본선 진출은 경기장에서 이뤄져야 한다”고 밝혔다.

루치아노 부온필리오 이탈리아 국가올림픽위원회 위원장도 이탈리아가 이란의 대체국으로 지명되는 구상에 대해 불쾌감을 드러냈다. 이탈리아 경제장관 역시 해당 제안을 부끄러운 일로 평가했다.

이탈리아는 FIFA 랭킹 12위에 올라 있지만, 2026 월드컵 유럽 예선 플레이오프 결승에서 보스니아 헤르체고비나에 승부차기 끝에 패해 본선 진출에 실패했다. 이탈리아는 월드컵 4회 우승국이지만, 이번 대회까지 3회 연속 본선 진출에 실패했다.

쟁점은 미국 정부가 이란의 월드컵 출전을 막을 권한을 갖고 있느냐는 부분이다.

원칙적으로 월드컵 참가국 결정 권한은 FIFA에 있다. 개최국 정부가 대회 참가국을 직접 지정하거나 배제할 수는 없다. 다만 미국 정부의 강경한 이민·입국 정책은 특정 국가 선수단과 팬들의 입국 문제에 영향을 줄 수 있다.

FIFA는 이란 출전에 대해 원칙론을 유지하고 있다. 잔니 인판티노 FIFA 회장은 지난 3월 미국 측과 논의한 뒤 트럼프 대통령이 이란 대표팀의 미국 내 경기 참가를 환영한다는 입장을 밝혔다.

인판티노 회장은 4월 중순에도 CNBC 행사에서 “이란 대표팀은 올 것이며, 확실하다”며 “이란은 자국민을 대표하기 위해 출전해야 한다. 그들은 본선 진출 자격을 얻었다”고 말했다.

2026 월드컵 규정에는 참가 회원국이 불가항력으로 철수하거나 경기가 열릴 수 없는 경우 FIFA 조직위원회가 단독 재량으로 필요한 조치를 결정할 수 있다는 조항이 있다. 이는 이란이 실제로 불참할 경우 대체국 선정 문제가 FIFA 판단 영역으로 넘어갈 수 있음을 의미한다.

2026 월드컵은 6월 11일 개막한다. 이란은 6월 15일 미국 캘리포니아주 잉글우드에서 뉴질랜드와 조별리그 첫 경기를 치를 예정이다.



이번 논란은 월드컵이 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 국제정세와 외교 갈등의 영향을 받을 수 있음을 보여준다. 다만 현재 이란은 2026 월드컵 본선 진출국이며, 이탈리아가 대체 출전할 가능성은 FIFA 규정과 이탈리아 정부의 반응을 고려할 때 현실성이 낮은 사안으로 보인다.



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