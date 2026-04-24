

TSN KOREA 송은하 기자 | 이소미가 미국여자프로골프 LPGA 투어 시즌 첫 메이저 대회인 셰브론 챔피언십 첫날 선두권에 올랐다.

이소미는 24일 한국시간 미국 텍사스주 휴스턴 메모리얼파크 골프 코스에서 열린 대회 1라운드에서 버디 6개와 보기 1개를 묶어 5언더파 67타를 기록했다.

이소미는 패티 타와타나낏과 함께 공동 2위에 자리했다. 보기 없이 버디 7개를 잡아 7언더파 65타로 단독 선두에 오른 넬리 코르다와는 2타 차다.

한국여자프로골프 KLPGA 투어에서 5승을 거둔 이소미는 2024년 LPGA 투어에 진출했다. 지난해 6월 임진희와 함께 2인 1조 팀 대회인 다우 챔피언십에서 미국 무대 첫 우승을 합작했다.

올 시즌에는 앞선 7개 대회에서 5차례 컷을 통과했고, 두 차례 톱10에 진입했다. 지난주 JM 이글 LA 챔피언십에서는 컷 탈락했지만, 메이저 대회 첫날부터 안정적인 경기력을 보이며 분위기 반전에 성공했다.

출발도 좋았다. 이소미는 10번 홀에서 첫 버디를 잡은 뒤 13번 홀과 14번 홀에서 연속 버디를 기록했다. 후반에는 파5홀인 1번, 3번, 8번 홀에서 모두 버디를 추가하며 순위를 끌어올렸다. 유일한 보기는 마지막 9번 홀에서 나왔다.

이소미는 최근 샷 문제의 원인을 지나친 완벽주의로 분석했다. 라운드 전 퍼트 연습량을 늘렸고, 첫 홀 버디 퍼트 성공이 자신감을 줬다고 밝혔다. 남은 라운드에서는 퍼트와 드라이버에 더 집중하겠다는 계획도 전했다.

윤이나도 3언더파 69타로 공동 8위에 올랐다. 버디 6개를 잡았지만 보기 1개와 더블보기 1개를 기록했다. 윤이나는 7번 홀 더블보기를 제외하면 전반적으로 경기를 잘 이끌었다며 차분하게 과정에 집중하겠다고 말했다.

아마추어 양윤서도 공동 8위에 오르며 주목받았다. 양윤서는 지난 2월 아시아·태평양 여자아마추어선수권대회 우승으로 이번 대회 출전권을 얻었다. 이날 1번 홀에서 이글을 기록했고, 버디 3개와 보기 2개를 더했다.

김효주는 2언더파 70타로 공동 18위에 자리했다. 최혜진은 1언더파 71타로 공동 25위, 황유민과 유해란, 리디아 고는 이븐파 72타로 공동 38위에 올랐다.

지난주 LA 챔피언십에서 연장전 끝에 준우승한 김세영은 1오버파 73타로 공동 59위에 머물렀다. 2019년 이 대회 우승자 고진영과 홍정민, 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼은 2오버파 74타로 공동 80위에 자리했다.

선두 넬리 코르다는 보기 없는 7버디 라운드로 2년 만의 대회 정상 탈환을 향한 출발을 알렸다. 코르다는 올 시즌 LPGA 투어에서 1승을 거뒀고, CME 글로브 포인트 1위와 올해의 선수 포인트 2위를 달리고 있다.



셰브론 챔피언십은 시즌 첫 메이저라는 상징성이 크다. 이소미가 첫날 선두권에 진입하면서 한국 선수들의 우승 경쟁도 초반부터 힘을 받게 됐다. 남은 라운드에서는 바람과 그린 적응, 파5홀 공략 능력이 상위권 유지의 핵심 변수가 될 전망이다.

■ 주요 선수 1라운드 순위





순위 선수 성적 주요 내용 1위 넬리 코르다 7언더파 65타 보기 없이 버디 7개 공동 2위 이소미 5언더파 67타 버디 6개, 보기 1개 공동 2위 패티 타와타나낏 5언더파 67타 선두와 2타 차 공동 8위 윤이나 3언더파 69타 버디 6개, 보기 1개, 더블보기 1개 공동 8위 양윤서 3언더파 69타 아마추어 출전, 이글 1개 공동 18위 김효주 2언더파 70타 올해의 선수 포인트 1위 공동 25위 최혜진 1언더파 71타 언더파 출발 공동 38위 황유민·유해란·리디아 고 이븐파 72타 중위권 출발 공동 59위 김세영 1오버파 73타 LA 챔피언십 준우승 후 첫 라운드 공동 80위 고진영·홍정민·지노 티띠꾼 2오버파 74타 반등 필요





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