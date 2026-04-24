

TSN KOREA 송동섭기자 | 강원FC 공격수 김대원이 하나은행 K리그1 2026 9라운드 최우수선수로 선정됐다.

한국프로축구연맹은 24일 김대원이 K리그1 9라운드 MVP에 뽑혔다고 밝혔다. 김대원의 라운드 MVP 수상은 7라운드에 이어 올 시즌 두 번째다.

김대원은 21일 김천종합운동장에서 열린 김천 상무와의 원정 경기에서 2골 1도움을 기록했다. 강원이 3-0으로 승리한 경기에서 팀의 모든 득점에 관여하며 공격의 중심 역할을 했다.

김대원은 전반 36분 상대 수비를 따돌린 뒤 선제골을 터뜨렸다. 전반 종료 직전에는 자신이 얻어낸 페널티킥을 직접 성공시키며 올 시즌 첫 멀티 골을 완성했다.

후반 38분에는 아부달라의 쐐기 골을 도우며 도움까지 추가했다. 강원은 김대원의 활약을 앞세워 원정에서 완승을 거뒀다.

9라운드 베스트 매치는 22일 안양종합운동장에서 열린 FC안양과 울산 HD의 경기로 선정됐다. 안양은 전반 4분 아일톤의 드리블 돌파에 이은 선제골로 앞서갔지만, 울산이 후반 37분 허율의 헤더 골로 균형을 맞추며 경기는 1-1 무승부로 끝났다.

베스트 팀은 FC서울이 차지했다. 서울은 부천FC와의 홈 경기에서 클리말라, 문선민, 황도윤의 연속골을 앞세워 3-0 완승을 거뒀다.



김대원은 득점과 도움을 모두 기록하며 강원의 공격 완성도를 끌어올렸다. 7라운드에 이어 9라운드에서도 MVP에 오르면서 올 시즌 K리그1을 대표하는 공격 자원으로 존재감을 굳혔다.





■ K리그1 9라운드 주요 수상

