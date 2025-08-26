TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 준비 중인 한국 축구대표팀이 오는 10월 10일, 세계적인 강호 브라질과 서울월드컵경기장에서 맞붙는다. 대한축구협회는 26일, 홍명보 감독이 이끄는 대표팀이 10월 FIFA A매치 기간을 활용해 하나은행 초청 친선경기 2경기를 치른다고 밝혔다.

한국 대표팀은 10월 10일 오후 8시, 서울월드컵경기장에서 브라질과 대결한다. 이어 10월 14일에는 같은 장소에서 파라과이와 두 번째 친선경기를 치를 예정이다. 브라질 대표팀의 방한은 2022년 6월 이후 약 3년 4개월 만으로, 두 팀의 대결은 2년 10개월 만에 성사됐다.

역대 전적에서 한국은 브라질과 8번 맞붙어 1승 7패를 기록하고 있다. 유일한 승리는 1999년 서울 잠실올림픽주경기장에서 김도훈의 결승골로 1-0 승리를 거둔 경기였다. 가장 최근 맞대결은 2022년 카타르 월드컵 16강전으로, 당시 한국은 1-4로 패했다.

현재 FIFA 랭킹은 브라질이 5위, 한국이 23위다. 브라질은 북중미 월드컵 남미예선에서 3위를 달리고 있으며, 남은 예선 경기 결과와 관계없이 본선 진출을 확정했다.

한편, 홍명보호는 월드컵을 앞두고 9월 7일 미국, 9월 10일 멕시코와도 차례로 친선경기를 치르며 본격적인 담금질에 나선다.