TSN KOREA 임재현 기자 | 스페인 프로축구 레알 마드리드가 코파 델 레이(스페인 국왕컵) 16강에서 탈락했다.

스페인 2부리그 세군다 디비시온 소속 알바세테 발롬피에 원정 경기에서 2-3으로 패하며 대회를 조기 마감했다. 전력 차를 감안하면 충격적인 결과다.

이번 경기는 레알 마드리드 1군 사비 알론소 감독을 경질한 뒤, 레알 마드리드 2군(카스티야) 감독이었던 알바로 아르벨로아 감독이 지휘한 첫 경기, 데뷔전이었다.

전반 추가시간 프랑코 마스탄투오노에게 실점한 레알 마드리드는 후반 추가시간 1분 곤살로 가르시아의 동점골로 연장전에 돌입하는 듯했다.

그러나 추가시간 4분, 알바세테의 제프테 벤탄코르가 결승골을 터뜨리며 알바세테가 극적인 승리를 완성했다.

알바세테는 1939년 창단된 구단으로, 현재 세군다 디비시온에서 활동하고 있다.

알바세테는 스페인 카스티야라만차 지역의 중심 도시 알바세테를 연고로 한다. 인구 약 17만5천 명 규모의 도시로, 마드리드에서 남동쪽으로 약 3시간 거리에 위치해 있다. 홈구장은 에스타디오 카를로스 벨몬테로 1960년 개장했으며, 수용 인원은 약 1만7천5백 명이다.

알바세테의 최고 리그 성적은 1991-1992시즌 라리가 7위다.

당시 감독이던 베니토 플로로는 이후 레알 마드리드 감독을 맡기도 했다. 구단은 1991년 세군다 디비시온 우승을 차지했으며, 4부 리그 우승 기록도 여러 차례 보유하고 있다.

이 클럽이 세계 축구 팬들에게 알려진 또 다른 이유는 안드레스 이니에스타와의 인연 때문이다.

이니에스타는 알바세테 인근 푸엔테알비야 출신으로, 11세에 알바세테 유소년팀에서 축구 인생을 시작했다. 이후 바르셀로나 라 마시아로 옮기며 세계적인 선수로 성장했다. 그는 선수 시절에도 알바세테를 잊지 않고 재정 지원을 이어갔으며, 구단 훈련장은 그의 이름을 따 명명돼 있다.



스페인축구협회 규정에 따라 라리가 구단이 하위 리그 팀과 코파 델 레이(스페인 국왕컵)에서 맞붙을 경우, 준결승 이전까지는 반드시 원정 경기를 치러야 하며, 이번 대진도 해당 규정에 따라 성사됐다. 이 제도는 소규모 구단에 역사적인 기회를 제공해 왔다.

이번 승리는 알바세테가 공식 대회에서 처음으로 레알 마드리드를 꺾은 역사적인 경기로 기록됐다.

반면 레알 마드리드는 감독 교체 이후 출발부터 큰 타격을 입으며 컵대회에서 조기 탈락했다.

