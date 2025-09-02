TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 2025년 프랑스 파리에서 열린 세계개인선수권대회 남자복식에서 김원호와 서승재가 금메달을 목에 걸고 금의환향했다. 두 선수는 지난 1월, 7년 만에 다시 복식 조를 결성한 이후 무서운 상승세를 보이며 7개월 만에 세계랭킹 1위에 올랐다. 말레이시아오픈, 전영오픈, 인도네시아오픈 등 3개의 슈퍼 1000 시리즈를 모두 제패한 데 이어 세계선수권까지 우승, 4개 메이저 대회를 석권하는 쾌거를 이뤘다.

서승재는 2023년 강민혁과 함께 세계선수권 우승을 차지한 데 이어, 올해 김원호와도 금메달을 합작하며 대회 2연패를 달성했다. 그는 “아직 부족하지만 앞으로도 좋은 성적으로 남자복식 황금 계보를 이어가겠다”고 각오를 밝혔다. 김원호 역시 “원호가 든든하게 잘해준 덕분”이라며 파트너에게 공을 돌렸고, 두 선수의 환상적인 호흡은 이미 세계 정상급임을 입증했다.

특히 김원호는 모친인 길영아 삼성생명 감독이 1995년 세계선수권에서 여자복식 금메달을 차지한 지 30년 만에 자신의 첫 금메달을 목에 걸어, 보기 드문 모자(母子) 금메달리스트가 됐다. 그는 “어머니의 발자취를 따라가겠다”며 각오를 다졌다.

두 선수의 최종 목표는 2028년 LA 올림픽 금메달. 만약 이들이 올림픽 무대까지 제패한다면, 한국은 2004년 아테네 올림픽 이후 24년 만에 남자복식 금메달을 다시 품게 된다. 김원호와 서승재는 “차근차근 준비하며 올림픽과 아시안게임, 그리고 국제대회에서 좋은 성적을 내겠다”고 다짐했다.