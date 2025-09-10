TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 미래 체육 인재를 위한 '광주 체육 진로·진학 한마당' 행사가 10일 광주시교육청 학생스포츠종합지원센터에서 열렸다. 이번 행사에는 체육 분야에 관심과 재능을 가진 광주 지역 37개 학교의 학생 222명이 참여해 진로와 진학에 관한 다양한 상담을 받았다.

현장에는 전남대, 전북대, 조선대, 원광대, 호남대, 목포대, 동신대, 목포해양대 등 호남권 8개 대학이 참여해 각 대학의 체육 계열 학과와 입학 전형, 학과 특성 등을 자세히 소개했다. 학생들은 대학별 상담을 통해 체육 분야 진로 설계에 실질적인 도움을 얻을 수 있었다.

또한, 학교체육 활성화 지원단이 진행한 체육 실기 모의 측정에서는 제자리멀리뛰기와 10m 왕복달리기 등 다양한 종목을 체험할 수 있었다. 이를 통해 학생들은 실제 대학 실기 시험을 미리 경험하며 자신의 역량을 점검하는 소중한 기회를 가졌다.

이번 행사는 체육 진로를 꿈꾸는 학생들에게 실질적인 정보와 체험을 제공하며, 미래 체육 인재 양성의 밑거름이 됐다.